بنطالها تسبب في أزمة.. الأمير علي يتضامن مع اللاعبة روبي حبش (صور)‎

تضامن الأمير الأردني علي بن الحسين مع لاعبة كرة السلة روبي حبش بعد امتناع التلفزيون الأردني عن إجراء مقابلة معها؛ بسبب بنطالها الذي يُظهر ركبتها.

ونشر الأمير علي بن الحسين، مساء الخميس، تغريدة ساند من خلالها لاعبة المنتخب الأردني لكرة السلة روبي حبش.

معك يا روبي! pic.twitter.com/Pn0ybJ4NjK — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 26, 2021

وكانت لاعبة كرة السلة الأردنية روبي حبش قالت، في وقت سابق، إن التلفزيون الأردني منع ظهورها على الشاشة بسبب ارتداء ”بنطال جينز مقطوع“.

وكتبت روبي حبش في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“ قائلة: ”كان عندي مقابلة على التلفزيون الأردني بس قال ممنوع جينز ممزع“.

وأضافت: ”لأ والمشكلة أنو في شب قبلي لابس شورت“.

كان عندي مقابلة عل التلفزيون الاردني

بس قال ممنوع جينز مزع

لاء والمشكلة انوا في شب قبلي لابس شورت🤷🏼‍♀️ @JrtvMedia pic.twitter.com/ELyAfWpNUJ — Rubi Habash (@Roobs7) August 25, 2021

وقال الأمير في تغريدة أخرى: “أدعم النشميات والنشامى من جميع الرياضات الذين أعتبرهم خير من يمثلوننا في المحافل الدولية بروحهم المحاربة وأفعالهم.

وإذا تم التهجم والتنمر على كابتن المنتخب الوطني لكرة السلة، فسأقف معها وأدافع عنها.

منذ فترة أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تبعدنا أكثر فأكثر، وأصبحت منصة للتنمر والتهجم والتفريق.

أضحكتني بعض الردود المازحة، ولكن بنفس الوقت يحزنني الردود الجارحة.

أردننا هو بلد جامع وملاذ آمن، وعلينا أن نتقبل الرأي والرأي الآخر.

نختلف ولا نتنمر ولا نتهجم.. ولكل من تهجم أنتم تعلمون أنني قضيت نحو سنتين أحارب لكي يصبح الحجاب مسموحا في المنافسات الرياضية حول العالم، ولكن نحترم أيضا الرياضيين الذين يختارون المنافسة بما يريحهم دون قانون اللعبة.

نحن الأردن حاضنة الحضارات، ولا يجب أن نتهجم على أي شخص بسبب عرقه أو جنسه أو دينه.

هذا هو الأردن الذي أعرفه ولا أعرفه غير ذلك.”

من جهته، قال مصدر مطلع في التلفزيون الأردني لصحيفة ”الغد الأردني“ إن لاعبة كرة السلة روبي حبش تم استقطابها إلى التلفزيون أكثر من مرة كضيفة في برنامج رياضي يبث على شاشة القناة الرياضية.

ولفت المصدر أن ما حدث اليوم “هو أن اللباس الذي حضرت به اللاعبة لا يتناسب مع معايير التلفزيون الأردني والذوق العام للمشاهد لتظهر على الشاشة”.

وأضاف المصدر :“لو كانت ترتدي ملابسها الرياضية كونها لاعبة كرة سلة لا حرج من ظهورها على الشاشة، وبما ينسجم مع المعايير للتلفزيون الأردني”.