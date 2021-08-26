نادي النصر يقلب الطاولة على التعاون.. والفتح يهزم الشباب في الدوري السعودي (فيديو)

أفلت نادي النصر من الخسارة، بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز درامي بنتيجة 3/1 على التعاون، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، في حين ألحق الفتح الخسارة الثانية بنادي الشباب في المسابقة، عندما تغلب عليه 2/0.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين النصر والتعاون، ووصلت المباراة إلى قمة الإثارة في الدقائق الأخيرة، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون نجح أليخاندرو روميرو غامارا في تسجيلها في الدقيقة 89.
الهدف الأول لفريق التعاون سجله اللاعب كاكو عند الدقيقة 88#النصر 0 – 1 #التعاون#النصر_التعاون #قنوات_SSC pic.twitter.com/HzIHje9WWz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2021
لكن المهاجم الكاميروني فينسيت أبوبكر نجح في منح النصر هدف التعادل بعدما سجل هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+1.
واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيلها في الدقيقة 90+7.
وعاد عبدالرزاق حمدالله وسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث للنصر في الدقيقة 90+13، ليضمن النقاط الثلاث للعالمي.
وطرد حكم المباراة سميحان ضيدان النابت لاعب التعاون في الدقيقة 77، بعد خطأ على سلطان عبدالله الغنام لاعب النصر.
الهدف الأول لفريق النصر سجله اللاعب ابوبكر عند الدقيقة 90+2#النصر 1 – 1 #التعاون#النصر_التعاون #قنوات_SSC pic.twitter.com/ee0fANt6az
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2021
وكان النصر قد افتتح الموسم بالفوز 4/1 على ضمك، قبل الخسارة 1/2 أمام الفيصلي، ثم فاز 3/1 على التعاون.
ورفع الفوز رصيد النصر إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي، مع الهلال والرائد، لكن النصر والرائد لعبا ثلاث مباريات لكل منهما، مقابل مباراتين للهلال.
الفتح يهزم الشباب
وأنهى الفتح الشوط الأول متقدما 1/0 سجله فراس البريكان في الدقيقة 25، مستغلا كرة طولية من كريستيان كويفا.
وفي الدقيقة 87 سجل نواف مشاري البوشل الهدف الثاني للفتح، بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة من علي أحمد الزقعان.
الهدف الثاني لفريق النصر سجله اللاعب حمدلله عند الدقيقة 90+8#النصر 2 – 1 #التعاون#النصر_التعاون #قنوات_SSC pic.twitter.com/MBDgF4nwjO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2021
الهدف الثالث لفريق النصر سجله اللاعب حمدلله عند الدقيقة 90+14#النصر 3 – 1 #التعاون#النصر_التعاون #قنوات_SSC pic.twitter.com/dLGJ8DGET4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2021
وطرد حكم المباراة إيفر بانيغا وعلي حسن مجرشي من الشباب في الدقيقتين 21 و84 على الترتيب.
ويملك الفتح 4 نقاط مع الفيصلي والفيحاء وأبها وضمك، مقابل نقطة وحيدة للشباب مع التعاون.
الهدف الأول لفريق #الفتح سجله اللاعب فراس البريكان عند الدقيقه 24#الفتح 1 – 0 #الشباب#الفتح_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/p3onl6KQPj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2021
وفي مباراة أخرى تعادل أبها مع الاتفاق، حيث سجل روبين كايسون للاتفاق في الدقيقة التاسعة، وتعادل ميتشيل تي فريدي لأبها في الدقيقة 90+3.
الهدف الثاني لفريق #الفتح سجله اللاعب نواف بوشل عند الدقيقه 87#الفتح 2 – 0 #الشباب#الفتح_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/4ffG3MJcg7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2021
وتستكمل مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، غدا الجمعة، حيث يلعب الاتحاد مع الفيصلي، والفيحاء مع الطائي، والهلال مع الباطن.
وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي: