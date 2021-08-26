نادي النصر يقلب الطاولة على التعاون.. والفتح يهزم الشباب في الدوري السعودي (فيديو)

أفلت نادي النصر من الخسارة، بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز درامي بنتيجة 3/1 على التعاون، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، في حين ألحق الفتح الخسارة الثانية بنادي الشباب في المسابقة، عندما تغلب عليه 2/0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين النصر والتعاون، ووصلت المباراة إلى قمة الإثارة في الدقائق الأخيرة، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون نجح أليخاندرو روميرو غامارا في تسجيلها في الدقيقة 89.

لكن المهاجم الكاميروني فينسيت أبوبكر نجح في منح النصر هدف التعادل بعدما سجل هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+1.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيلها في الدقيقة 90+7.

وعاد عبدالرزاق حمدالله وسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث للنصر في الدقيقة 90+13، ليضمن النقاط الثلاث للعالمي.

وطرد حكم المباراة سميحان ضيدان النابت لاعب التعاون في الدقيقة 77، بعد خطأ على سلطان عبدالله الغنام لاعب النصر.

وكان النصر قد افتتح الموسم بالفوز 4/1 على ضمك، قبل الخسارة 1/2 أمام الفيصلي، ثم فاز 3/1 على التعاون.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي، مع الهلال والرائد، لكن النصر والرائد لعبا ثلاث مباريات لكل منهما، مقابل مباراتين للهلال.

الفتح يهزم الشباب

وأنهى الفتح الشوط الأول متقدما 1/0 سجله فراس البريكان في الدقيقة 25، مستغلا كرة طولية من كريستيان كويفا.

وفي الدقيقة 87 سجل نواف مشاري البوشل الهدف الثاني للفتح، بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة من علي أحمد الزقعان.

وطرد حكم المباراة إيفر بانيغا وعلي حسن مجرشي من الشباب في الدقيقتين 21 و84 على الترتيب.

ويملك الفتح 4 نقاط مع الفيصلي والفيحاء وأبها وضمك، مقابل نقطة وحيدة للشباب مع التعاون.

وفي مباراة أخرى تعادل أبها مع الاتفاق، حيث سجل روبين كايسون للاتفاق في الدقيقة التاسعة، وتعادل ميتشيل تي فريدي لأبها في الدقيقة 90+3.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، غدا الجمعة، حيث يلعب الاتحاد مع الفيصلي، والفيحاء مع الطائي، والهلال مع الباطن.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي:

