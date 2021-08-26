رياضة

مانو مينيز مدرب النصر يوجّه تعليمات لأليخاندرو روميرو غامارا لاعب التعاون
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2021 18:59 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2021 19:20 GMT

مانو مينيز مدرب النصر يوجّه تعليمات لأليخاندرو روميرو غامارا لاعب التعاون

النصر استهل مبارياته في الدوري السعودي الموسم الجديد بالفوز 4/1 على ضمك، قبل أن يخسر 1/2 أمام الفيصلي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

انتشرت صورة تظهر المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني لنادي النصر يوجه تعليمات لأليخاندرو روميرو غامارا لاعب التعاون في مباراة الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وظهر في الصورة مينيز يوجه تعليمات لروميرو غامارا الملقب بكاكو، وتم تداول الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتم معرفة ما قاله مينيز لروميرو غامارا.

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وانتهى الشوط الأول بتعادل النصر مع التعاون 0/0.

وتصدى وليد عبدالله حارس النصر لفرصة محققة، كما أضاع عبدالرزاق حمدالله فرصة سانحة للتسجيل.

واستهل النصر مبارياته في الدوري السعودي الموسم الجديد بالفوز 4/1 على ضمك، قبل أن يخسر 1/2 أمام الفيصلي.

في حين تعادل التعاون 3/3 مع الحزم، قبل أن يخسر 1/2 أمام الهلال.

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