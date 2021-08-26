هل ستعاد مباراة الأهلي ضد ضمك في الدوري السعودي؟

قالت صحيفة اليوم السعودية، أنه لا يوجد ”خطأ فني“ يستوجب إعادة مباراة الأهلي ضد ضمك، التي أقيمت في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، أمس الأربعاء.

كان ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، قد أعلن تقديم احتجاج بسبب عدم قانونية تنفيذ هدف التعادل الذي سجله هلال سوداني، في مرمى الأهلي.

المحلل التحكيمي سمير عثمان: هدف تعادل #ضمك مع الأهلي "غير صحيح " بسبب وجود لاعبي #الأهلي في داخل الجزء المخصص للفريق المنافس ومن المستغرب احتساب الهدف من الحكم والـ VAR .. هذا الخطأ أثر على نتيجة المباراة وقد يستوجب إعادة المباراة.#الاهلي_ضمك pic.twitter.com/KGbsMkzqSt — إرم سبورت (@EremSports) August 25, 2021

وتقدم الأهلي على ضمك بهدف للاعبه الحسن نداو، قبل أن يتعادل هلال سوداني سريعًا لضمك، بعد تنفيذ سريع لضربة البداية، ما بعد الهدف.

غير أن التصوير التلفزيوني، أشار إلى تواجد لاعبين من النادي الأهلي داخل نصف ملعب ضمك، خلال تنفيذ ضربة البداية، وهو ما يعد خطأ.

وقال النادي الأهلي عبر تويتر : ”قدمت إدارة النادي الأهلي احتجاجاً رسمياً على لقطة هدف التعادل لفريق ضمك، والتي جاءت من ركلة بداية لعبت أثناء وجود عددٍ من لاعبي الأهلي في ملعب المنافس، وهو ما يخالف صحيح القانون، في لقطة لم يعد معها حكم مواجهة الأهلي وضمك، لتقنية ”الفار“ للتأكد من صحتها“.

⚽️🎥 د19’ شاهد هدف التعادل لضمك عن طريق " هلال سوداني".#الأهلي_ضمك pic.twitter.com/BiTLSbIKPE — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 25, 2021

وقال المحلل التحكيمي لبرنامج ”أكشن مع وليد“ سمير عثمان: ”هدف تعادل ضمك مع الأهلي ”غير صحيح “ بسبب وجود لاعبي الأهلي في داخل الجزء المخصص للفريق المنافس، ومن المستغرب احتساب الهدف من الحكم والـ VAR ”.

وتابع : ”هذا الخطأ أثر على نتيجة المباراة، وقد يستوجب إعادة المباراة“.

من جهته، قال المحلل التحكيمي جمال الغندور، إن الخطأ الذي حدث لا يستوجب إعادة المباراة، وهو ما اتفق عليه فهد المرداسي، محلل برنامج شوت، الذي أكد أن الهدف خاطئ، لكن دون إعادة المباراة.

وبحسب صحيفة اليوم، سيتم رفض احتجاج الأهلي، وتثبيت نتيجة المباراة.

قانون ركلة البداية

وبحسب قانون الكرة، فإن في ركلة كل بداية، يجب أن يتواجد كافة اللاعبين_ ما عدا اللاعب الذي سوف ينفذ ركلة البداية_ في النصف الخاص بفريقهم من ميدان اللعب، ويجب أن يبتعد لاعبو الفريق المنافس عن الكرة، مسافة لا تقل عن 9.15 متر (10 ياردات) أثناء تنفيذ الفريق الآخر لركلة البداية.

وأيضًا، يجب أن تكون الكرة ثابتة على علامة منتصف الملعب، ثم يقوم الحكم بإعطاء إشارة البدء، حيث تكون الكرة في اللعب، عندما يتم ركلها وتحركها بوضوح.

ضمك يغرد

وبعد تداول أنباء احتجاج الأهلي على الهدف، وإمكانية إعادة المباراة، غرد حساب نادي ضمك، موجهًا تغريدته للنادي الأهلي: ”بتعيدون جاهزين ..“.