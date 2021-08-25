النادي الأهلي يتقدم باحتجاج رسمي على طريقة تنفيذ هدف ضمك ومستشار تحكيمي يطلب إعادة المباراة (فيديو)

قرر النادي الأهلي التقدم بشكل رسمي باحتجاج لاتحاد الكرة بسبب هدف ضمك، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”نتيجة سيئة مقارنة بطموحنا وفرصنا الضائعة، نعتذر للجمهور والمحبين“.

وأضاف: ”عطفا على عدد الفرص الضائعة مفروض الأهلي فائز أكثر من ثلاثة أهداف لكن نرجع ونقول ونعيد نحتاج الوقت الكافي وراح نعدل ونصلح الخلل إن شاء الله.. نحتاج الوقت والوقت والوقت“.

وأكد: ”علما أن النادي تقدم باحتجاج رسمي على طريقة تنفيذ هدف نادي ضمك، وننتظر قرار اللجنة العادل“.

نتيجة سيئة مقارنة بطموحنا وفرصنا الضائعة ،

نعتذر للجمهور والمحبين ،

عطفاً على عدد الفرص الضائعة مفروض الاهلي فايز اكثر من ثلاثة أهداف لكن نرجع ونقول ونعيد نحتاج الوقت الكافي وراح نعدل ونصلح الخلل ان شاءالله .. نحتاج الوقت والوقت والوقت .. — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) August 25, 2021

وأعاد ماجد النفيعي نشر المادة الثامنة التي تخص بداية واستئناف اللعب والتي تنص على ما يلي:

.في ركلة كل بداية يجب أن يتواجد كافة اللاعبين ما عدا اللاعب الذي سوف ينفذ ركلة البداية في النصف الخاص بفريقهم من ميدان اللعب.

.يجب أن يبتعد لاعبي الفريق المنافس على الكرة مسافة لا تقل عن 9.15 متر (10 ياردة) أثناء تنفيذ الفريق الآخر لركلة البداية.

.يجب أن تكون الكرة ثابتة على علامة منتصف الملعب.

.يقوم الحكم بإعطاء إشارة البدء.

.تكون الكرة في اللعب عنما يتم ركلها وتحركها بوضوح.

مستشار تحكيمي يطلب إعادة المباراة

من جهته قال سمير عثمان المستشار التحكيمي لبرنامج ”أكشن مع وليد“ إنه يجب إعادة مباراة الأهلي وضمك بسبب هدف ضمك غير الشرعي.

وقال سمير عثمان: لقطة هدف ضمك هي لقطة اليوم، وتخص المادة الثامنة من قانون كرة القدم“.

المحلل التحكيمي سمير عثمان: هدف تعادل #ضمك مع الأهلي "غير صحيح " بسبب وجود لاعبي #الأهلي في داخل الجزء المخصص للفريق المنافس ومن المستغرب احتساب الهدف من الحكم والـ VAR .. هذا الخطأ أثر على نتيجة المباراة وقد يستوجب إعادة المباراة.#الاهلي_ضمك pic.twitter.com/KGbsMkzqSt — إرم سبورت (@EremSports) August 25, 2021

وأضاف: المادة الثامنة التي تتعلق ببداية واستئناف اللعب، وتنص على ما يلي:

.يجب أن يتواجد كافة اللاعبين ما عدا اللاعب الذي سوف ينفذ ركلة البداية في النصف الخاص بفريقهم من ميدان اللعب.

وأوضح أن هدف ضمك غير شرعي، وكان لا بد على الحكم أن يعيد لعب ركلة البداية مرة أخرى.

وبسؤاله إن كان يجب إعادة المباراة بسبب هذا الخطأ قال: ”يوجد خطأ فني وخطأ في تنفيذ القانون، وتعاد المباراة إذا تم تنفيذ خطأ في تنفيذ قانون كرة القدم وأثر هذا الخطأ على نتيجة المباراة“.

وسجل الجزائري العربي هلال سوداني هدفا لضمك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 19، بعد دقيقة من تقدم الأهلي الذي سجل له السنغالي ألسان نداو.

وهذا التعادل الثالث على التوالي للأهلي في أول ثلاث مباريات في الدوري السعودي، حيث تعادل 1/1 مع الفيصلي، ثم 2/2 مع الحزم، وأخيرا 1/1 مع ضمك.