وليد الفراج يوضح التفاصيل الكاملة لحالة خالد مسعد (فيديو)

كشف الإعلامي وليد الفراج تفاصيل حالة خالد مسعد نجم المنتخب السعودي، وناديي الأهلي، والاتحاد السابق، اليوم الأربعاء.

وقال الفراج في برنامج ”الدوري مع وليد“: ”الصورة ليست بالشكل الذي ترونه، اليوم، الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود وزير الرياضية شكل فريقًا خاصًا لمتابعة اللاعب للمرة الرابعة“.

وأضاف: ”اللاعب خالد مسعد يعاني من حالة صحية، وصلت إلى المستشار تركي آل الشيخ، في 2019، وقدم مبلغًا كبيرًا للاعب، ثم في سبمبر 2020 عُرضت مقاطع للاعب ووصلت للأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، وعرف وزير الرياضية أن خالد مسعد وأسرته يعيشون وضعًا صعبًا“.

#وليد_الفراج يوضح الصورة الكاملة في حالة اللاعب المعتزل #خالد_مسعد : وزير الرياضة قام بتشكيل لجنة لحالة النجم المعتزل للمرة الرابعة وتلقى مساعدة مالية من المستشار تركي ال الشيخ لكنه يرفض العلاج .. خالد مسعد لم يُترك وتم دعمه أكثر من مرة.. ادعوا له بالشفاء#أكشن_مع_وليد#شاهد pic.twitter.com/g2XvPMguoN — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 25, 2021

وأوضح: ”شكلت وزارة الرياضة بالتنسيق مع مستشفى متخصص في جدة، وخصصت للاعب مكانًا خاصًا، لكن اللاعب لم يستجب، بالرغم من ضغوط الأهل والأصدقاء“.

وتابع الفراج: ”وزارة الرياضة نسقت مع جهة حكومية للمساعدة في الوصول للاعب وتم إدخاله المستشفى في قسم خاص، لضمان الخصوصية“.

وأوضح: ”أجريت له الفحوصات، وتمت كتابة تقرير وعمل برنامج علاجي مكثف، في سبتمبر 2020، وفي نهاية العام الماضي كتب الأطباء تقريرًا لوزارة الرياضة أن اللاعب تعافى، وأنه أصبح في وضع أفضل، وأنه من المناسب خروجه لبيته“.

وواصل: ”اللاعب خرج من المستشفى ورجع يمارس حياته الطبيعية، وكان في حالة طيبة، وتابعت وزارة الرياضة حالة اللاعب حتى فترة قريبة، وقامت بتقديم دعم مادي سُلم لوالدة اللاعب، لأنها تعيل أبناءه“.

وأتم: ”لكن -مع الأسف- رجع اللاعب بالمظهر الذي ترونه“.

حالة النجم الكبير خالد مسعد يجب النظر اليها والاهتمام بها من منظور انساني لا يقتصر على الجانب المادي فحسب انما هناك ظروف اخرى تحتاج الى” متخصصين” في اسلوب التعامل معها تكفل عودته الى ممارسة حياته وهو في احسن حال،وثقتنا في قيادتنا الحكيمة لا حدود لها.

pic.twitter.com/acisGROH1P — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) August 24, 2021

وكان خالد مسعد قد نال تعاطفًا واسعًا من العديد من الإعلاميين الرياضيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أحدث فيديو تم تداوله للنجم الكبير.

وظهر مسعد في مقطع وهو يبدو في حالة صحية غير جيدة، وقال الإعلامي علي الزهراني الذي نشر الفيديو: ”كل الذين صعدوا على أكتاف نجوميته يومًا تخلوا عنه، بما في ذلك فيهم النادي الأهلي الذي ترعرع في أركانه، والاتحاد الذي مثله، والمنتخب الذي أسعده، فرّج الله همّك يا كابتن، ورزقك، وأزال فقرك، وعوّضك من خير الدنيا، ونعيم الآخرة“.

وظهر ”مسعد“ في الفيديو وهو يرتدي ملابس غير مهندمة، ويشتري الطعام من أحد الأماكن المتواجدة بالشارع للوجبات السريعة.

وطالب العديد من المغردين بضرورة تدخل إدارات الأندية التي لعب لها ”مسعد“ سابقًا لانتشاله من وضعه المالي السيئ.

وكان اسم خالد مسعد قد برز على الساحة السعودية أكثر من مرة، خلال العام الماضي، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللاعب على الصعيد الأسري، والتي زادتها سوءًا معاناته من المرض خلال الفترة الأخيرة.

وشارك ”مسعد“مع المنتخب السعودي في 114 مباراة، سجل خلالها 28 هدفًا، كما حمل أيضًا شارة قيادة المنتخب والنادي الأهلي السعودي.