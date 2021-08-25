النادي الأهلي يتعادل مع ضمك في الدوري السعودي (فيديو)

فشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، بعد التعادل مع ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، اليوم الأربعاء.

تقدم السنغالي ألسان نداو للأهلي في الدقيقة 18، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الجزائري العربي هلال سوداني تعادل لضمك في الدقيقة 19، بتسديدة من داخل المنطقة أيضا.

الهدف الاول لفريق الأهلي سجله اللاعب الحسن نداو عند الدقيقه 18#الأهلي 1 – 0 #ضمك#الأهلي_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/EgTwfUmJwg — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2021

وتعادل الأهلي مع الفيصلي والحزم وضمك، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، مقابل أربع نقاط لضمك.

ولحساب الجولة ذاتها، فاز الرائد 2/0 على الحزم، سجلهما رائد عبدالله الغامدي، وداوود حسين آل سعيد (هدف في مرمى فريقه)، في الدقيقتين 45+3 و47 على الترتيب.

ويوم الخميس يلعب الشباب مع الفتح وأبها مع الاتفاق، والنصر مع التعاون، ضمن الجولة ذاتها، في حين يلعب يوم الجمعة الاتحاد مع الفيصلي، والفيحاء مع الطائي، والهلال مع الباطن.

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب مع الرائد ولكل منهما ست نقاط من مباراتين.

⚽️🎥 د45+3’ شاهد الهدف الأول للرائد عن طريق " رائد الغامدي ".#الرائد_الحزم pic.twitter.com/qks4ft3LfS — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 25, 2021

⚽️🎥 د47’ شاهد الهدف الثاني للرائد عن طريق " كريم البركاوي ".#الرائد_الحزم pic.twitter.com/xrdUncWdh8 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 25, 2021

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي حتى الآن: