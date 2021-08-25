رياضة

النادي الأهلي يتعادل مع ضمك في الدوري السعودي (فيديو)
تاريخ النشر: 25 أغسطس 2021 20:04 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2021 20:30 GMT

النادي الأهلي يتعادل مع ضمك في الدوري السعودي (فيديو)

الأهلي تعادل مع الفيصلي والحزم وضمك، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، مقابل أربع نقاط لضمك.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

فشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، بعد التعادل مع ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، اليوم الأربعاء.

تقدم السنغالي ألسان نداو للأهلي في الدقيقة 18، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الجزائري العربي هلال سوداني تعادل لضمك في الدقيقة 19، بتسديدة من داخل المنطقة أيضا.

وتعادل الأهلي مع الفيصلي والحزم وضمك، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، مقابل أربع نقاط لضمك.

ولحساب الجولة ذاتها، فاز الرائد 2/0 على الحزم، سجلهما رائد عبدالله الغامدي، وداوود حسين آل سعيد (هدف في مرمى فريقه)، في الدقيقتين 45+3 و47 على الترتيب.

ويوم الخميس يلعب الشباب مع الفتح وأبها مع الاتفاق، والنصر مع التعاون، ضمن الجولة ذاتها، في حين يلعب يوم الجمعة الاتحاد مع الفيصلي، والفيحاء مع الطائي، والهلال مع الباطن.

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب مع الرائد ولكل منهما ست نقاط من مباراتين.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي حتى الآن:

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