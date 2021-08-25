خالد مسعد ينال تعاطفا واسعا في أحدث ظهور له ومطالبات بالتدخل لمساعدته (فيديو)

نال خالد مسعد، نجم المنتخب السعودي وفريقي الأهلي والاتحاد السابق، تعاطفا واسعا من العديد من الإعلاميين الرياضيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أحدث فيديو تم تداوله للنجم الكبير.

ونشر الإعلامي علي الزهراني عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو حديثا لمسعد وهو يبدو في حالة صحية غير جيدة، وقال الزهراني: ”كل الذين صعدوا على أكتاف نجوميته يوما تخلوا عنه، بما فيهم النادي الأهلي الذي ترعرع في أركانه، والاتحاد الذي مثله، والمنتخب الذي أسعده، فرّج الله همّك يا كابتن ورزقك وأزال فقرك وعوّضك من خير الدنيا ونعيم الآخرة“.

وظهر مسعد في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، وهو يرتدي ملابس غير مهندمة، ويشتري الطعام من أحد الأماكن المتواجدة بالشارع للوجبات السريعة.

كل الذين صعدوا على أكتاف نجوميته يومًا تخلوا عنه بما فيهم النادي الأهلي الذي ترعرع في أركانه ، والاتحاد الذي مثله ، والمنتخب الذي أسعده ، فرّج الله همّك يا كابتن ورزقك وأزال فقرك وعوّضك من خير الدنيا ونعيم الآخرة .#خالد_مسعد pic.twitter.com/SQY97wxWNb — علي الزهراني (@Ali1alzhrani) August 24, 2021

وطالب العديد من المغردين بضرورة تدخل إدارات الأندية التي لعب لها مسعد سابقا لانتشاله من وضعه المالي السيئ.

وقال محمد الدرع، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه، عبر حسابه على تويتر، تعليقا على الفيديو: ”النجم خالد مسعد يمر بظروف صحية ومادية صعبة جداً، هذا النجم الذي قدم الكثير للأهلي والمنتخب السعودي الذهبي، هو لا يريد العطف، يريد فقط التقدير. قدراته وخبرته تشفع له أن يكون مكسبا فنيا كمستشار للأهلي أو المنتخب“.

النجم #خالد_مسعد يمر بظروف صحية و مادية صعبة جداً هذا النجم الذي قدم الكثير ل #الاهلي و لل #المنتخب_السعودي الذهبي، هو لايريد العطف يريد فقد التقدير قدراته وخبرته تشفع له ان يكون مكسب فني كمستشار ل الاهلي او المنتخب @Nefaie_Majed @AbdulazizTF pic.twitter.com/CtrHRfVdU1 — محمد الدرع (@MohammadAlDarae) August 25, 2021

وقال الإعلامي عدنان جستنيه، عبر حسابه على تويتر: ”حالة النجم الكبير خالد مسعد يجب النظر إليها والاهتمام بها من منظور إنساني لا يقتصر على الجانب المادي فحسب، وإنما هناك ظروف أخرى تحتاج إلى متخصصين في أسلوب التعامل معها تكفل عودته إلى ممارسة حياته وهو في أحسن حال، وثقتنا في قيادتنا الحكيمة لا حدود لها“.

حالة النجم الكبير خالد مسعد يجب النظر اليها والاهتمام بها من منظور انساني لا يقتصر على الجانب المادي فحسب انما هناك ظروف اخرى تحتاج الى” متخصصين” في اسلوب التعامل معها تكفل عودته الى ممارسة حياته وهو في احسن حال،وثقتنا في قيادتنا الحكيمة لا حدود لها.

pic.twitter.com/acisGROH1P — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) August 24, 2021

وكان اسم خالد مسعد قد برز على الساحة السعودية أكثر من مرة خلال العام الماضي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللاعب على الصعيد الأسري، والتي زادتها سوءا معاناته من المرض خلال الفترة الأخيرة.

وظهر سابقا محمد عبد الجواد، نحم كرة القدم السعودي السابق، في فيديو وهو يبكي قائلا إن خالد مسعد بحاجة إلى ”وقوف الجميع إلى جانبه“، مضيفا أن اللاعب ”يستأهل منا ومن جميع محبيه الكثير“.

ويعاني مسعد – وهو أحد أعضاء الجيل الذهبي للمنتخب السعودي الذي شارك في نسختي 1994 و1998 من كأس العالم لكرة القدم – من ظروف صحية وصفها عبدالجواد في تسجيل مصور بأنها ”صعبة جدا جدا جدا“، بسبب مشكلات في القلب.

وحمل مسعد ألوان المنتخب السعودي في 114 مباراة، سجل خلالها 28 هدفا، كما حمل أيضا شارة قيادة المنتخب والنادي الأهلي السعودي.

وأطلق على مسعد لقب ”الأنيق“، خلال رحلته مع النادي الأهلي الذي تدرج بين فئات الناشئين والشباب فيه حتى وصل للفريق الأول، ونال إشادة كل المدربين الذين تعاقبوا على الفريق بالتزامه ومستواه وأخلاقه العالية وإخلاصه للأهلي.

وقضى خالد مسعد عامين مع الاتحاد لكنه لم يظهر فيهما كثيرا، حيث جلس على مقاعد البدلاء في أغلب الفترات ليضطر للاعتزال في عام 2003، بعدما حقق لقب الدوري السعودي مع الفريق.

وعانى مسعد من ظروف نفسية صعبة بعد الاعتزال، ليفضل الابتعاد عن الأضواء ويدخل في حالة من العزلة لفترة من الفترات، ويختفي تماما عن الأنظار لسنوات طويلة.