وكيل محمد الشناوي حارس الأهلي يكشف حقيقة تلقيه عروضا من النصر والهلال

رد حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، على التقارير التي ربطت اللاعب بناديي النصر والهلال السعوديين، خلال الساعات الماضية.

ولم يشارك الشناوي مع الأهلي في مواجهة الجونة، مساء الثلاثاء، بالدوري المصري، وهو ما فسره البعض بأن الأمر جاء من أجل التفاوض مع النصر.

وقال الحديدي في تصريحات نقلتها صحيفة ”الرياضية“، يوم الأربعاء ”سمعت عن العروض عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي فقط، الشناوي مرتبط بعقد احترافي مع الأهلي، ينتهي بعد أربعة أعوام“.

وأضاف ”ما يتردَّد بأن استبعاد الشناوي من مواجهة الأمس جاء بسبب قطعه شوطا كبيرا في مفاوضات الانتقال إلى النصر السعودي غير صحيح“.

وتابع ”المفاوضات مع حارس بحجم محمد الشناوي لن تتم في يوم، أو يومين، والأهم مصلحة النادي الأهلي واللاعب في الوقت ذاته“.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، قال إن غياب الشناوي عن مباراة الجونة جاء بسبب معاناة اللاعب من الإصابة بنزلة معوية.

نادي النصر السعودي يجدد مفاوضاته لضم محمد الشناوي https://t.co/eDuzUCdcXq pic.twitter.com/PMOImSyANO — إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2021

وأضاف أن الشناوي خضع لفحوصات طبية أثبتت عدم قدرته على خوض المباراة، وتم منحه بعض الأدوية اللازمة حتى يتخلص من آلام المعدة.

وكانت عدة تقارير سابقة أشارت إلى أن نادي النصر قدم عرضا بقيمة 6 ملايين دولار لنظيره الأهلي من أجل ضم محمد الشناوي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ولكن مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي، نفى في تصريحات تلفزيونية أخيرا تفاوض ناديه مع حارس الأهلي المصري.

وتضم قائمة النصر 7 لاعبين أجانب من بينهم الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي تبعده الإصابة عن المباريات حتى نهاية العام الجاري.

أما صحيفة ”البلاد“ فقد ذكرت أن البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لنادي الهلال، طلب من إدارة ”الزعيم“ التعاقد مع حارس مرمى جديد.

وبحسب الصحيفة، فإن جارديم غير مقتنع بالقدرات الفنية للحارس عبد الله المعيوف، وهو ما ربطه البعض بالتفاوض مع الشناوي.

ويخوض الشناوي موسمه الخامس مع الأهلي منذ عودته للفريق في 2016.

وشارك الشناوي في 104 مباريات مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وتوج بـ12 لقبا مع الفريق الأحمر، ويمتد عقده إلى 2025.