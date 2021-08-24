خلاف بين الأهلي وأنسيلمو يقرب اللاعب من صفوف الاتحاد السعودي

اقترب نادي الاتحاد السعودي من الحصول على خدمات البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، لاعب وسط نادي الوحدة، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد توقف المفاوضات بين اللاعب وأهلي جدة.

وكشفت صحيفة ”عكاظ“ السعودية أن هناك خلافًا بين الأهلي وأنسيلمو بعد أن توقف عرض النادي الجداوي عند الرقم 2.5 مليون يورو كحد أقصى ثمناً لتمثيل صفوف الفريق لموسم كروي واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر كان بمثابة الضوء الأخضر للغريم التقليدي نادي الاتحاد للدخول على خط التفاوض، وقطع مشوارا مريحا اتسم بالإيجابية مع إدارة نادي الوحدة واللاعب الذي بدا متجاوباً مع العرض الاتحادي، ورحب بخوض تجربة احترافية جديدة مع عميد الأندية.

إدارة الوحدة توافق على إعارة البرازيلي أنسيلمو للنادي الأهلي السعودي https://t.co/4wFcYFystL pic.twitter.com/f6xfWYLgRo — إرم سبورت (@EremSports) August 23, 2021

وأكدت الصحيفة أن أنسيلمو بات على مقربة من تمثيل صفوف الاتحاد هذا الموسم بنظام الإعارة مع أفضلية شراء ما تبقى من عقده، ومن المنتظر أن تعلن الإدارة الاتحادية الصفقة في غضون الأيام القليلة القادمة.

أنسيلمو تمسك في مرات سابقة بمطالبه التي حالت دون توقيعه مع كثير من الأندية التي أبدت رغبة جادة في كسب خدمات اللاعب، وتمثلت في طلبه 4 ملايين يورو للموسم الواحد، إلا أن انسيلمو عاد ليقدم تنازلات عن شروطه السابقة وتحديداً فيما يخص الجانب المالي.

يذكر أن نادي الوحدة أعلن في مايو 2020 تجديد عقد أنسيلمو دي مورايس حتى عام 2024، إلا أنه أبدى رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف فرسان مكة، عقب هبوط الفريق لمنافسات دوري الدرجة الأولى.

وكانت إدارة الاتحاد أعلنت، فجر الاثنين، إقالة فابيو كاريلي بعد خسارة الاتحاد أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بركلات الترجيح (4/3) عقب التعادل 4/4، يوم السبت.

وكان الاتحاد قد جدد عقد فابيو كاريلي، البالغ من العمر 47 عاما، في مايو الماضي لموسم واحد، لكن فشل التتويج بكأس محمد السادس للأندية الأبطال عجل برحيل المدرب البرازيلي.

نادي الاتحاد السعودي يعلن رسميا إقالة كاريلي https://t.co/I5UQAgE83T pic.twitter.com/q2UVYkE2bD — إرم سبورت (@EremSports) August 23, 2021

كما لم يبدأ الاتحاد بشكل جيد في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد، حيث افتتح المسابقة بالخسارة 0/1 أمام الفيحاء، قبل أن يفوز 3/0 على الرائد.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الفيصلي، يوم الجمعة، في ثالث جولات الدوري السعودي قبل فترة التوقف الدولي.

وسيقود المدرب حسن خليفة الاتحاد أمام الفيصلي بشكل مؤقت.

ويفاضل الاتحاد بين الثنائي كوزمين كونترا أو بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق.

وكان الاتحاد قد احتل المركز الثالث في الدوري السعودي الموسم الماضي، بعدما حصد 56 نقطة من 30 مباراة.