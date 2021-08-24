نادي النصر يبحث ضم أليو ديانغ مع تراجع مستوى بيتروس

قال الإعلامي السعودي، طارق سعد القريب من إدارة نادي النصر، إن الأخير يبحث ضم المالي أليو ديانغ لاعب خط وسط الأهلي المصري.

وانضم ديانغ إلى الأهلي المصري صيف 2019، وقدم مستويات مميزة للغاية، كما أسهم بتتويج الأهلي في لقبي دوري أبطال أفريقيا والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ويرغب النصر في التعاقد مع لاعب خط وسط بدلا من البرازيلي بيتروس الذي لم يظهر بالشكل المطلوب، منذ انطلاق الموسم المحلي السعودي.

وخاض النصر مباراتين في الدوري السعودي، حيث تغلب على ضمك قبل أن يخسر أمام الفيصلي.

وقد يضع المدرب مانو مينيز البرازيلي، بيتروس على مقاعد البدلاء أمام التعاون مع ضغوط الجماهير بسبب مستواه المتراجع.

وسيجد النصر صعوبة في التعاقد مع ديانغ المطلوب بقوة في غلطة سراي التركي، حيث عرض الأخير 5 ملايين دولار لضمه، فيما يطلب الأهلي 8 ملايين مع نسبة من إعادة البيع.

ويبلغ ديانغ من العمر 24 عاما ويمتد عقده حتى 2026.