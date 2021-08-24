تقرير: جارديم مدرب الهلال غير مقتنع بقدرات عبدالله المعيوف

قالت صحيفة البلاد إن البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لنادي الهلال، طلب من إدارة النادي التعاقد مع حارس مرمى جديد.

وبحسب الصحيفة، فإن جارديم غير مقتنع بالقدرات الفنية للحارس عبد الله المعيوف.

والمعيوف هو الحارس الأساسي لنادي الهلال منذ عدة سنوات، وساهم كثيرا في بطولات النادي خلال الفترة السابقة.

وتسبب المعيوف في هدف التعاون الأول على الهلال في الجولة السابقة من الدوري السعودي، كما شهد الموسم الماضي أكثر من خطأ للحارس.

وقبل أسابيع تحدثت تقارير سعودية عن طرح اسم محمد العويس، حارس الأهلي، للانضمام لنادي الهلال، كما ربطت تقارير بين الهلال ومنافسه النصر والحارس المصري محمد الشناوي.

وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل يسعى لإيجاد حارس بديل للمعيوف.

وقد يتأجل ضم حارس مرمى جديد إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب ضيق الوقت.