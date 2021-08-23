دان بترسكو يقترب من تدريب نادي الاتحاد السعودي خلفا لكاريلي

أشارت تقارير صحفية رومانية إلى أن نادي الاتحاد السعودي دخل في مفاوضات متقدمة مع المدير الفني الروماني دان بترسكو لخلافة البرازيلي فابيو كاريلي الذي أقاله النادي عقب الخسارة في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال يوم السبت الماضي.

وبحسب تقرير حصري لموقع ”ديغي سبورت“ الروماني، فإن بترسكو يجري مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الساعي للتعاقد مع مدير فني جديد عقب الانفصال عن كاريلي الأحد.

تعليق مثير من رومارينيو على قرار الاتحاد بإقالة كاريلي https://t.co/U8uEoA2TEO pic.twitter.com/NNlqUy7Tt7 — إرم سبورت (@EremSports) August 23, 2021

ويمتلك دان بترسكو أفضل الفرص لتدريب ”العميد، الذي قدم بالفعل عرضًا مهمًا للمدرب لمدة موسمين وراتبا سنويا قدره 1.5 مليون يورو.

وبدأ نادي الاتحاد الذي حقق ثمانية ألقاب في تاريخه، كان آخرها موسم 2008/2009، الموسم الحالي بالخسارة 0/1 أمام الفيحاء في الدوري قبل أن ينتفض ويهزم ضيفه الرائد 3/0 في الجولة الثانية للدوري، لكنه خسر مع كاريلي نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال ضد الرجاء البيضاوي في المغرب 4/3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4/4 في مباراة مثيرة.

وكلف مجلس إدارة نادي الاتحاد المدير الفني الوطني حسن خليفة لتدريب الفريق الأول خلفا لكاريلي الذي أنهى النادي التعاقد معه لأسباب فنية.

وقاد بترسكو العديد من الأندية في دول عديدة أبرزها رابيد فيينا النمساوي ودينامو موسكو الروسي والعربي القطري والنصر الإماراتي وكلوج الروماني وقيصري سبور التركي.

نادي الاتحاد السعودي يعلن رسميا إقالة كاريلي https://t.co/I5UQAgE83T pic.twitter.com/q2UVYkE2bD — إرم سبورت (@EremSports) August 23, 2021

وقد يعود بترسكو لتدريب كلوج وكذلك قدم فيلي الدنماركي عرضا له، فضلا عن الاتحاد، خاصة أنه يتمتع بسيرة ذاتية جيدة حيث فاز بالعديد من الألقاب كمدير فني.

وقاد بترسكو كلوج فترتين: من يونيو/حزيران 2017 إلى يونيو 2018، ومن مارس/آذار 2019 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وفاز بلقب الدوري الروماني معه ثلاث مرات، إضافة إلى ذلك صرح دان بترسكو مؤخرًا بأنه مقتنع بأنه في مرحلة ما سيعود إلى كلوج لأنه كان شديد التعلق بالفريق الذي جعله بطل رومانيا.

وقال الدولي الروماني السابق: ”لقد أنهيت عقدي في النصر الإماراتي في دبي منذ حوالي أربع سنوات، سألني مالك كلوج الذي كان جديدًا على المنصب حينها ما إذا كانت بإمكاني مساعدته في الانضمام للنادي، فقد كانت لديه طموحات كبيرة. أعتقد أنني فعلت شيئًا ممتازًا في كلوج. الفوز بثلاث بطولات وقيادة النادي للمشاركة الأوروبية أمر ليس سهلا على الإطلاق“.

وأضاف: ”وبعد أن غادرت كانت المشاكل كبيرة. كانت مشكلة داخلية. كما هو الحال في رومانيا، عندما يكتسب شخص ما سلطة يكون هناك الكثير من الغيورين. لم أعد أثق بأي شخص في النادي. شعرت أنني لست مضطرًا للبقاء. أعتقد أنهم أدركوا أنهم كانوا مخطئين بشأني. أسفت للرحيل أيضًا لأنني كنت مرتبطًا بالفريق. بصرف النظر عن العروض، إنها مدينة جميلة، وحصلت على جوائز وميداليات وذكريات جميلة هناك“.