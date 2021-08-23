قطر تستضيف مباراة النصر وتركتور سازي في دوري أبطال آسيا

تقرر إقامة مباراة نادي النصر السعودي مع تركتور سازي تبريز الإيراني، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في قطر.

وبحسب صحيفة ”اليوم“ السعودية فقد وافق الاتحاد القطري لكرة القدم على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم باستضافة مباراة النصر مع تركتور سازي تبريز، والتي من المقرر أن في الرابع عشر من سبتمبر المقبل.

وستلعب المباراة على ستاد خليفة بن حمد بدلا، على أن تقام يوم 14 سبتمبر.

رسميا.. السعودية تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا https://t.co/lLZzKq0sMT pic.twitter.com/XuWpqsHgBM — إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2021

وتأهل النصر إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا بعدما حصد 11 نقطة من 6 مباريات، في المجموعة الرابعة التي ضمت السد القطري والوحدات الأردني وفولاد خوزستان الإيراني.

ويوم الجمعة أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسميا، إقامة ربع نهائي ونصف نهائي (غرب) ونهائي دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية في السعودية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر، في 5 تموز/يوليو، إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري أبطال آسيا 2021.

وستقام مباريات دور الـ16 بين 13 و15 سبتمبر في منطقة الغرب بينما تسحب قرعة دور الثمانية في 17 من الشهر نفسه.

وسيقام الدوران ربع النهائي ونصف النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر.

ومن المقرر أن يلعب الهلال السعودي مع استقلال طهران الإيراني في دوري الـ16، في حين يلعب النصر مع تركتور سازي تبريز الإيراني، والشارقة الإماراتي مع مواطنه الوحدة، وبرسيبوليس الإيراني مع استقلال دوشنبه الطاجكي.

في حين يلعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع كاواساكي فرونتال الياباني، وناغويا غرامبوس الياباني مع دايغو الكوري الجنوبي، وجيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع بانكوك جلاس باثوم يونايتد التايلاندي، وسيريزو أوساكا االياباني مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.