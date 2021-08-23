تعليق مثير من رومارينيو على قرار الاتحاد بإقالة كاريلي

أدلى المهاجم البرازيلي رومارينيو لاعب نادي الاتحاد السعودي بتعليق مثير على إقالة مواطنه فابيو كاريلي من تدريب العميد.

وقررت إدارة الاتحاد إقالة فابيو كاريلي بعد خسارة الاتحاد، أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بركلات الترجيح (4/3) عقب التعادل 4/4، يوم السبت.

وقال كاريلي عبر إنستغرام بعد إقالته: ”سأخرج وأنا رأسي مرفوع وفخور، حققنا الهدف الأول مع الاتحاد بضمان بقاء النادي في الدوري وعدم الهبوط، وتأهلنا لآسيا بعد غياب لسنوات، وكذلك حققنا المركز الثالث بالدوري بعد سنوات عديدة“.

ورد رومارينيو في تعليق ”اللعنة عليهم“، في إشارة على ما يبدو لعدم رضاه عن قرار إدارة الاتحاد بإقالة كاريلي.

وتسبب تعليق رومارينيو في غضب عارم بين جماهير الاتحاد؛ ما دفع اللاعب لحذفه لاحقا.

وكانت إدارة الاتحاد قد جددت عقد فابيو كاريلي، البالغ من العمر 47 عاما، في مايو الماضي لموسم واحد، لكن فشل التتويج بكأس محمد السادس للأندية الأبطال عجل برحيل المدرب البرازيلي.

كما لم يبدأ الاتحاد بشكل جيد في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد، حيث افتتح المسابقة بالخسارة 0/1 أمام الفيحاء، قبل أن يفوز 3/0 على الرائد.

نادي الاتحاد السعودي يعلن رسميا إقالة كاريلي https://t.co/I5UQAgE83T pic.twitter.com/q2UVYkE2bD — إرم سبورت (@EremSports) August 23, 2021

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الفيصلي، يوم الجمعة، في ثالث جولات الدوري السعودي قبل فترة التوقف الدولي.

وكان الاتحاد قد احتل المركز الثالث في الدوري السعودي، الموسم الماضي، بعدما حصد 56 نقطة من 30 مباراة.

وسيقود المدرب حسن خليفة الاتحاد أمام الفيصلي بشكل مؤقت.

ويفاضل الاتحاد بين الثنائي كوزمين كونترا أو بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق.