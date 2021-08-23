جماهير استقلال الإيراني تحتج على إدارة ناديها بعد بيع مهدي قائدي قبل مواجهة الهلال (فيديو)

نظمت جماهير نادي استقلال الإيراني، وقفة احتجاجية غاضبة أمام مقر ناديها للاعتراض على أوضاع الفريق إثر قيام الإدارة ببيع لاعب الفريق، مهدي قائدي، إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي، وقبل مواجهة مهمة للفريق في دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي.

ويواجه الهلال نظيره استقلال في قمة مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في الـ13 من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب الوصل في الإمارات، بينما يواجه النصر السعودي، تراكتور سازي الإيراني، في الـ14 من الشهر نفسه.

ونشر الإعلامي davood.igdery، عبر حسابه على موقع ”تويتر“ فيديو يظهر احتجاجات جماهير استقلال وغضبها على إدارة ناديها، معلقا ”غضب واحتجاج جمهور استقلال بسبب بیع نجم الفریق مهدي قائدي قبل لقاء حاسم أمام الهلال في دوري أبطال آسیا“.

🎥غضب و احتجاج جمهور #إستقلال بسبب بیع نجم الفریق مهدي قائدي قبل لقاء حاسم امام #الهلال في دوري أبطال آسیا. pic.twitter.com/ccSWRlMFwN — davood.igdery (@Dikdery) August 23, 2021

وأعلن نادي شباب الأهلي دبي رسميا عن إتمام الصفقة عبر حسابه الرسمي على تويتر، يوم الاثنين، لمدة 5 مواسم، تدعيما لصفوف الفريق الأول للمرحلة المقبلة.

وقبلها تداول الجمهور فيديوهات تظهر حضور مهدي قائدي بالفعل في تدريبات الفريق الإماراتي.

وكان اللاعب وجه الشكر لجمهور ناديه عبر حسابه على ”إنستغرام“ معلنا رحيله عن الفريق بشكل رسمي، دون تحديد وجهته المقبلة، وهو ما فجر الغضب بين جماهير استقلال.

وكان اللاعب الإيراني مهدي قائدي فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في قارة آسيا لعام 2020، وذلك بعد أن جمع أعلى عدد من النقاط عبر تصويت الجمهور وآراء الخبراء.

ويتم منح هذه الجائزة لأفضل لاعب شاب تحت 23 عاما، بعد تقييم المستوى الذي قدمه على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية.

ويعد قائدي أحد أبرز نجوم الفريق الإيراني، إذ سجل 3 أهداف خلال 6 مباريات خاضها مع الفريق في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ولعب قائدي البالغ من العمر 23 عاما، مع الاستقلال، منذ عام 2017، حيث سجل 27 هدفا، وصنع 21، خلال 111 مباراة رسمية مع الفريق الأول.