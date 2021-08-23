إدارة الوحدة توافق على إعارة البرازيلي أنسيلمو للنادي الأهلي السعودي

كشفت صحيفة ”مكة“ نقلًا عن مصادرها، بأن إدارة نادي الوحدة السعودي، وافقت على إعارة اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس للنادي الأهلي، خلال الميركاتو الحالي.

وكانت تقارير سابقة ذكرت، أن ”الأهلي قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع الوحدة واقترب بالفعل، من الحصول على خدمات أنسيلمو، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2021-2022“.

وأوضحت التقارير أن ”نادي الوحدة متمسك بإعارة اللاعب وليس بيعه بشكل نهائي، وذلك لهدفين، الأول تحقيق أكبر مكاسب مادية من ورائه، وأيضًا قد يحتاج إليه الفريق حال عودته إلى دوري المحترفين الموسم المقبل“.

وأشارت تقارير أخرى، إلى أن ”أنسيلمو تنازل عن بعض مستحقاته مع الوحدة، لتسهيل عملية انتقاله للنادي الأهلي“.

ويعتبر أنسيلمو، واحدًا من أفضل لاعبي الوسط بالموسمين الماضيين، وارتبط بالرحيل عن الوحدة لعدة أندية كبيرة بالسوق الصيفية الحالية.

ورغم أن عقد أنسيلمو مع الوحدة، ممتد حتى 30 يونيو 2024، إلا أنَّ اللاعب البرازيلي يرغب في الرحيل، عقب هبوط فريقه إلى دورة الدرجة الأولى، حيث يسعى للاستمرار في اللعب بدوري المحترفين.

وشارك صاحب الـ32 عامًا، بقميص الوحدة في 78 مباراة، أحرز خلالها 14 هدفًا وقدم لزملائه 6 تمريرات حاسمة، علمًا بأنه يجيد اللعب في مركز خط الوسط المدافع.

ونجحت إدارة ”الراقي“ في إبرام العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق، للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل.

وتعاقد الأهلي مع البرازيلي باولينيو، ومواطنه دانكلير بيريرا، بالإضافة للكرواتي فيليب براداريتش، والمقدوني إزجيان أليوسكي، والسنغالي ألاسان نداو، واللاعب المحلي الوحيد محمد مجرشي.

يذكر أن الأهلي لم يحقق أي فوز في أول مباراتين له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تعادل مرتين ضد كل من الفيصلي والحزم على الترتيب.