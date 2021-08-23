نادي الاتحاد السعودي يعلن رسميا إقالة كاريلي

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميا، يوم الاثنين، إقالة البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الأول، إثر خسارة الفريق نهائي البطولة العربية.

وكان الاتحاد قد خسر أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بركلات الترجيح يوم السبت الماضي، لتقرر إدارة أنمار الحائلي إقالته على الفور.

وجاء في بيان النادي الرسمي أن قرار إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدب البرازيلي سببه التغيير الكبير في منهجية ورؤية الأخير، التي لا تتسم بالواقعية الفنية، والتي لا تساعد الفريق في المنافسة على البطولات.

وأشار البيان إلى تكليف حسن خليفة، لاعب ومدرب الفريق السابق، مدربا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البيان: ”حرصا من مجلس إدارة النادي على مصلحة الفريق وإسعاد جماهيره الوفية مهما كانت صعوبة القرار وتبعاتها، فإنه بناء على التغيير الكبير ورؤية المدرب البرازيلي، على الرغم من الاجتماعات المتكررة وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية وما يحتاجه الفريق فعليا للمنافسة الحقيقية على البطولات“.

إنهاء التعاقد مع المدرب كاريلي 📝 pic.twitter.com/DFUA8faiLW — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 23, 2021

وأضاف البيان: ”حيث كان رد المدرب على ملاحظات الإدارة هو تمسكه بموقفه وتأكيد تحمله تبعات قراراته الفنية، ونظرا لإقامة نهائي البطولة العربية في بداية الموسم فقد قررت الإدارة التريث ومنح المدرب الفرصة كاملة، إلا أنه أصر على موقفه الذي أعلنه مؤخرا إعلاميا بعدم حاجته لمهاجم رغم علمه بعزم الإدارة على دعم الفريق بلاعب محترف في هذا المركز خلال الأيام المقبلة“.

واختتم البيان: ”على ضوء ما تقدم من اختلاف جوهري في قرارات المدرب التي تختلف بين الحين والآخر وعدم استقراره على استراتيجية معينة، ما أثر على مسيرة الفريق في المنافسة خلال المرحلة الماضية، فقد قرر مجلس الإدارة إنهاء العلاقة التعاقدية مع كاريلي وتكليف المدرب الوطني حسن خليفة بقيادة الفريق الأول فنيا“.

وقاد كاريلي نادي الاتحاد في فبراير 2020 خلفا للهولندي تين كات، وساهم في مساعدة الفريق بالبقاء في موسم 2019-2020 قبل أن يحقق معه المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم الماضي.

وكان الاتحاد قد استهل موسم 2021-22 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالخسارة أمام الفيحاء بهدف نظيف، ثم الفوز على الرائد بنتيجة (3-0)، في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة.