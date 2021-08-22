قنوات SSC تتراجع عن تشفير الدوري السعودي‎

تراجعت شركة الرياضة السعودية، الناقل الحصري لمنافسات الكرة السعودية لمدة موسم، عن فكرة تشفير مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنقل قنوات SSC الفضائية مباريات الدوري السعودي للموسم الجاري (2021/2022)، ودوري أبطال آسيا.

ونقلت صحيفة ”الرياضية“ السعودية عن عبدالعزيز باعشن المدير التنفيذي لشركة الرياضة السعودية، أن جميع مباريات الدوري سوق تنقل على الباقتين (HD) و(SD) وستكون جودة (SD) أقل ولن يشمل نقل المباريات عليها الأستوديوهات التحليلية، إضافة إلى البرامج الرياضية التي انطلقت مع بداية الدوري.

وقال باعشن: ”لا نستطيع نقل دوري أبطال آسيا على القنوات المفتوحة بسبب أن الحقوق التي حصلنا عليها محلية، وفي حال نقلها على المفتوحة يعد خرقًا، وحتى لو أرادت أي جهة شراء حقوق مباراة ونقلها على المفتوحة فلن تستطيع“.

وأضاف ياعشن: ”لدينا اتفاقية مع عرب سات لنقل المباريات على القمر وذلك بعد أن قدموا لنا مزايا مغرية، أما الطلاب المبتعثين في أوروبا وأمريكا فيمكنهم مشاهدة الدوري السعودي عبر تطبيق شاهد“.

وتابع: ”لدينا خطة لنقل الألعاب المختلفة وتشفيرها، ويتم دراسة هذا الأمر حاليًا مع وزارة الرياضة والاتحادات المعنية بذلك، ويأتي ذلك تعويضًا للمشتركين عن المبالغ التي دفوعها“.

واختتم: ”كنا قريبين من كسب حقوق نقل الدوري الإيطالي، ولكن تفاصيل صغيرة تم الاختلاف عليها أنهت المفاوضات“.

وأعلنت ‏شركة الرياضة السعودية قبل أسابيع عن إطلاق قنوات رياضية جديدة تحت اسم SSC لنقل الدوري السعودي الموسم الجاري.

وأكدت في بيان رسمي التعاقد مع قنوات MBC لتقديم خدمات البث لهذه القنوات ونقل أحداث المسابقات السعودية، إضافة إلى البث عبر منصة شاهد كخيار إضافي‎.

وستتولى الشركة بموجب هذه الاتفاقية إدارة المحتوى التلفزيوني الخاص بمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، اعتبارا من الموسم الرياضي 2021-2022، لمدة موسم واحد.

وتبث قنوات SSC على التردد التالي:

القمر الصناعي عرب سات/ بدر سات.

التردد: 12417.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

وستقوم 7 قنوات بنقل الدوري السعودي مجانًا بجودة (HD) و(SD) بعد التعديلات الجديدة.

وسيتم نقل جميع الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها السعودية، إضافة إلى بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، ومسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة ”شاهد VIP“، إضافة إلى جهاز ”GOBX“ الفضائي وهي باقة “Sports on Shahid VIP + GOBX”، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD

وكشفت القناة سعر الاشتراك في باقة الرياضة على منصة ”شاهد“VIP وهي “Sports on Shahid VIP” بمبلغ شهري قدره 57.99 ريال سعودي.