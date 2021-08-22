تقرير: مستقبل كريستيانو رونالدو سيكون في السعودية أو قطر

أفادت تقارير صحفية هولندية بأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس سيكون في السعودية أو قطر.

وجلس رونالدو على دكة البدلاء في مباراة يوفنتوس مع أودينيزي، قبل أن يشركه المدرب ماسيمليانو آليغري في الدقيقة 60.

وقالت شبكة ”سكاي سبورت“ إن رونالدو لم يشارك في التشكيلة الأساسية بناء على طلبه لأنه ينتظر عروضًا للرحيل عن الفريق هذا الصيف.

سبب جلوس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في مباراة يوفنتوس وأودينيزي https://t.co/BYtkUzTBzI pic.twitter.com/r3qeOvsMpG — إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2021

في حين قالت صحيفة ”voetbalprimeur“ إن مستقبل رونالدو البالغ من العمر 36 عاما سيكون في الدوري السعودي أو القطري، لكنها لم تذكر اسم الفريق الذي يمكن أن ينتقل إليه.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، لكن الشكوك بدأت تحيط بمستقبله مع الفريق منذ خروج البيانكونيري من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، أمام بورتو البرتغالي.

ولا يبدو أن يوفنتوس سيتمسك ببقاء رونالدو حال وصول عرض مناسب، بسبب راتب اللاعب المرتفع، الذي يزيد على 30 مليون يورو سنويًا.

شبكة "سكاي" البريطانية، أشارت إلى أنه من المتوقع أن يستمر #كريستيانو_رونالدو حتى نهاية عقده مع يوفنتوس، في صيف 2022، حيث يتبقى له موسمًا واحدًا في العقد الذي وقع عليه صيف 2018.#إرم_سبورت pic.twitter.com/zP2iSXAjsC — إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2021

وانضم رونالدو ليوفنتوس من ريال مدريد، صيف العام 2018، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وسجل اللاعب البرتغالي 101 هدف، وصنع 22 في 134 مباراة مع يوفنتوس، وحصل رونالدو مع يوفنتوس على لقبين في الدوري الإيطالي، ولقب في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.

وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو على أمل أن يقود الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع رونالدو، الذي فاز باللقب 5 مرات، بينها 4 مع ريال مدريد، لكن يوفنتوس ودع مرتين من دور الـ16، ومرة في ربع النهائي.