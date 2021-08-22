تقرير: إدارة نادي الاتحاد تفتح ملف إقالة كاريلي.. والاستغناء عن هنريكي

كشفت صحيفة ”المدينة“ أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، اتخذت عدة قرارات إثر خسارة الفريق في نهائي البطولة العربية، مساء السبت، أمام الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح.

وأوضحت الصحيفة، يوم الأحد، أن ”الإدارة فتحت ملف إقالة مدرب الفريق البرازيلي كاريلي، بالإضافة إلى الاستغناء عن مهاجم الفريق هنريكي“.

وأشارت إلى أن هذا الأمر سيكون أول ردة فعل لإدارة الاتحاد بعد الخسارة.

وظهر دفاع نادي الاتحاد في مواجهة الرجاء بشكل سيئ حتى وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح والتي أهدر خلالها هنريكي برونو وفهد المولد ركلتيهما.

وتعاقد نادي الاتحاد مع برونو هنريكي في صيف عام 2020، إلا أنه لم يقدم الأداء المأمول خلال الموسم الماضي نتيجة معاناته من الإصابة، كما أنه لم يقدم أداء جيدا مع ”العميد“ خلال المباريات السابقة.

بينما قامت إدارة نادي الاتحاد بتجديد عقد البرازيلي فابيو كاريلي لمدة موسم بعد حصول الفريق على المركز الثالث في الموسم الماضي في بطولة الدوري.

وأحرز الرجاء المغربي لقب كأس العرب للأندية بالفوز 4-3 على الاتحاد السعودي بركلات الترجيح وعقب التعادل 4-4 في مباراة مثيرة ومتقلبة في الرباط، يوم السبت.

وأسدل الستار بعد انتظار طويل على هذه المسابقة التي انطلقت في الـ18 من أغسطس 2019، واستمرت لأكثر من عامين بسبب تأجيل العديد من المباريات لفترات طويلة بسبب فيروس كورونا.

الاتحاد كان افتتح موسمه الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالهزيمة أمام الفيحاء بهدف نظيف، ثم الفوز في الجولة الثانية أمام الرائد بثلاثية نظيفة، قبل النهائي العربي.