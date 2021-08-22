تقرير: إدارة النصر تدرس رحيل مانو مينيز.. وبيدرو إيمانويل أبرز المرشحين لخلافته

كشفت صحيفة ”الوطن“ السعودية أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، تدرس إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز، حال تعرضه لخسارة جديدة في الدوري.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، يوم الأحد، فإن ”إدارة النصر تفضل اتخاذ قرارها بشأن مصير المدرب، خلال فترة التوقف المقبلة، عقب مباراة التعاون الخميس المقبل، في إطار الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تمتد 18 يوما، لتجهيز الفريق لمباراة تراكتور الإيراني لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا“.

وأضاف التقرير: ”الإدارة تدرس حاليا ملفات عدد من المدربين لقيادة العالمي، لانتشاله من الوضع الحالي، ووضعت مدرب التعاون السابق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، كأبرز الأسماء المطروحة على الطاولة“.

وسقط النصر في فخ الخسارة أمام الفيصلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبعدها اجتمع مجلس الإدارة مع المدرب البرازيلي مانو مينيز لمناقشته في ما حدث.

وأشارت وقتها، صحيفة ”عكاظ“ إلى أن إدارة النصر ناقشت المدرب في أخطائه الفنية التي حدثت في مباراة الفيصلي، وأهمها التشكيل الأساسي الذي بدأ به، وطالبته بتصحيح أخطائه بدءاً من لقاء التعاون.

وذكرت الصحيفة أن إدارة النصر ترى أن المدرب لديه أخطاء ولكن لا تصل إلى حد قرار الاستغناء عنه، خصوصاً أنه تم اختياره عن قناعة فنية.

وكان النصر قد بدأ مشواره في الدوري، بفوز كبير على ضمك بنتيجة 4-1، في الجولة الأولى من المسابقة.

ويلتقي النصر في مباراته المقبلة مع التعاون، يوم الخميس، في الجولة الثالثة.

وقاد مانو مينيز فريق النصر في 13 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 وخسر مثلها، مسجلا 25 هدفا، في حين اهتزت شباك العالمي معه 14 مرة، وخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات فقط.