الرجاء يتوج بطلا للبطولة العربية على حساب نادي الاتحاد السعودي

توج نادي الرجاء البيضاوي المغربي بطلا للبطولة العربية بعد فوزه على نادي الاتحاد السعودي، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط.

وانتهت المباراة المثيرة بوقتيها الأصلي بنتيجة (4-4)، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح، التي حسمها الفريق المغربي.

وتقدم للاتحاد برونو هنريكي مبكرا في الدقيقة الرابعة، ولكن الرجاء تعادل سريعا في الدقيقة الخامسة عن طريق إلياس حداد، وأضاف محمود بنحليب الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 13، لكن الاتحاد تعادل عن طريق رومارينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 29.

وعاد الرجاء ليتقدم بهدف ثالث في الدقيقة 37 عن طريق زكرياء الوردي، وفي الدقيقة 50 أضاف سفيان رحيمي هدف الرجاء الرابع.

وقلص الاتحاد النتيجة في الدقيقة 52 عن رومارينيو ليسجل الثالث لفريقه.

وفي الدقيقة 63 يتعادل رومارينيو للاتحاد ويسجل الهدف الرابع.

وفي ركلات الترجيح، أضاع هنريكي الركلة الأولى للاتحاد، ثم سجل رومارينيو، وإيغور كورنادو، ثم أضاع فهد المولد بعد تصدي حارس الرجاء لكرته، ثم عاد وسجل عبدالإله.

وسجل للرجاء، سفيان رحيمي، ومحمد أبو زريدة، وأضاع الركلة الثالثة، ثم عاد وسجل عبدالإله حفيظي، وسجل عرجون الركلة الأخيرة.

وأقيمت منافسات البطولة على مدار عامين كاملين حيث انطلقت الأدوار التمهيدية في أغسطس 2019، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واستهل الفريقان مشوارهما في دور الـ32، وبلغ الاتحاد النهائي بعدما تخطى العهد اللبناني والوصل الإماراتي وأولمبيك آسفي المغربي ومواطنه الشباب السعودي تواليا، بينما تأهل الرجاء إلى مباراة اللقب بعدما اجتاز هلال القدس الفلسطيني وغريمه التقليدي الوداد بعد مباراتين مثيرتين (تعادلا ذهابا 1-1 وإيابا 4-4)، ثم أطاح بمولودية الجزائر الجزائري والإسماعيلي المصري.

وسيحصل بطل النسخة الحالية من كأس محمد السادس ”كأس العرب للأندية الأبطال“، على جائزة مالية قدرها ستة ملايين دولار، في حين سينال الوصيف 2.5 مليون دولار.

وكان من المقرر أن يقام نهائي البطولة العربية في 18 أبريل 2020، لكن تم تأجيله حينها إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.