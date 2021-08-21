الأهلي السعودي يكشف تشخيص إصابة عمر السومة ومدة غيابه

أعلن النادي الأهلي السعودي إصابة الدولي السوري عمر السومة، مهاجم الفريق، بتمزق من الدرجة الثانية، والتي تعرض لها في مواجهة الحزم بدوري المحترفين السعودي.

وأكد النادي، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم السبت، أن ”السومة يحتاج على إثر إصابته إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول“.

وأصيب السومة في الدقيقة الخامسة، بعد كرة مشتركة مع هويغلو نيريس، لاعب الحزم، وبدا كأن السومة قفز بطريقة خاطئة، إلى أن قرر في الدقيقة 11 بيسنيك هاسي مدرب النادي استبداله وإشراك عبدالرحمن غريب.

وبدا السومة متأثرا جدا بسبب الإصابة التي جاءت مع بداية الموسم، ولم يتمالك دموعه، حيث ظهر وهو يبكي على مقاعد البدلاء حينما كان يتلقى العلاج.

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن #عمر_السومة عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ويحتاج إلى (٤) أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.@omaralsomah pic.twitter.com/kNVIFwvYRA — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 21, 2021

وكاد السومة يسجل هدفا رائعا للأهلي في الدقيقة الثالثة من مقصية مميزة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الحزم.

وانتهت مواجهة الأهلي والحزم بالتعادل الإيجابي 2-2.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراته الماضية أمام الفيصلي 1-1، في الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الأهلي خاض مباراته أمام الحزم بأجانبه الجدد، بعد استخراج شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي، عقب الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية للنادي.