أحمد الفريدي يكشف عن قرب انضمامه لنادي لاغوستيرا الإسباني (فيديو)

كشف أحمد الفريدي، نجم الهلال والنصر السابق، عن قرب انتقاله إلى نادي لاغوستيرا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، لينضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الفريدي في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفقته وكيل أعماله: ”أنا في طريقي الآن لتوقيع عقد مع نادي لاغوستيرا في مقاطعة برشلونة“.

وسبق للفريدي، البالغ 33 عاما، اللعب مع الهلال خلال الفترة من 2007 حتى 2012، ثم لعب مع الاتحاد في الفترة من 2012 حتى 2014، ثم مع النصر من 2014 حتى 2019، وانضم لنادي مليلة الإسباني العام الماضي، لكنه لم يستمر لفترة طويلة، ليعود إلى الدوري السعودي من بوابة القادسية، قبل أن يرحل أيضا عن الأخير.

يبقى النجم الكبير احمد الفريدي احد المواهب النادرة في كورتنا .. الكابتن في برشلونة وفي طريقة لتوقيع عقد احتراف مع نادي ياقوستيرا .. عودة تليق بك يا كبير .. كل التوفيق لك كابتن 💪👍 #احمد_الفريدي pic.twitter.com/RsGijmxppI — #سلمان_المطيويع (@mutaiwee) August 21, 2021

وخاض الفريدي تجربة احترافية قصيرة مع مليلة الإسباني، في الفترة من فبراير 2020 إلى أكتوبر من العام ذاته، لكنها لم تكتمل مع توقف الدوريات العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيبدأ نادي لاغوستيرا محاولة الصعود إلى الدرجة الثانية في 29 أغسطس الجاري، عندما يستهل مشواره في المسابقة المحلية ضد مورسيا.