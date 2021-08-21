رياضة

عبدالرزاق حمدالله: أحترم تعاقدي مع النصر ولن أساومه أبدا
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2021 13:27 GMT
تاريخ التحديث: 21 أغسطس 2021 14:05 GMT

عبدالرزاق حمدالله: أحترم تعاقدي مع النصر ولن أساومه أبدا

أصدر المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي بيانا رسميا للرد على التقارير التي أشارت إلى قرب رحيله عن الفريق. وقال حمدالله في عدة تغريدات عبر حسابه

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أصدر المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي بيانا رسميا للرد على التقارير التي أشارت إلى قرب رحيله عن الفريق.

وقال حمدالله في عدة تغريدات عبر حسابه على تويتر، يوم السبت: ”سلام عليكم جماهير النصر العالمي الحقيقيين، نظرا لكثرة الكذب والافتراء من الصحفيين والإعلاميين السيئين فأنا سأوضح لكم بعض النقاط، أولا: أنا لاعب محترف وعندي عقد مع فريقي النصر وأحترمه وأحترم تعاقدي مع النادي، لم أساوم يوما فريقي ولن أساومه أبدا،فله فضل عليا كبير“.

وأضاف: ”أنا مستمر في نادي النصر مادام عقدي ساريا مع فريقي، رابعا: الحب الذي بيني وبين جماهير النصر الحقيقيين لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد،

خامسا: غيابي عن المباراة الماضية كان قرارا فنيا وأنا أحترمه، سادسا: مادمت حاملا قميص هذا الفريق العريق فأنا دائما أسعى جاهدا لإسعاد جماهيره العاشقة“.

واختتم: ”أنتظر كذب وافتراء آخر من المهرجين والسلام عليكم ورحمة الله“.

وكان الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، كشف خلال برنامج “ملعب SBC”، أن لديه معلومة تُفيد بأن عبدالرزاق حمدالله أصبح بشكل مؤكد خارج أسوار النصر بنسبة 100%.

وأشار الشنيف، إلى أن المغربي حمدالله يقترب بقوة من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإماراتي “دوري أدنوك” وذلك بعد رحيله عن النصر السعودي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت، مؤخرا، بأن نادي شباب الأهلي مهتم بالتعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، وذلك حال استمرت أزمته مع النصر وغادر النادي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

بداية الأزمة

وكانت أزمة حمدالله بدأت بعد أن نشر شقيقه رسالة غامضة عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، قال خلالها: “حان الوقت لتجربة جديدة ونجاح جديد في بيئة سليمة، أتمنى لك حظا سعيدا أخي”.

وخرجت تقارير سعودية تؤكد أن حمدالله طلب من إدارة النصر السماح له بالرحيل قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، والموافقة على الانتقال إلى اتحاد جدة.

من جانبه، نفى وليد المهيدب مدير المركز الإعلامي بنادي النصر هذه الأنباء المتداولة مؤكدا أن النادي سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يتفاوض مع أي لاعب نصراوي مرتبط بعقد سارٍ.

وقال المهيدب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال الى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية”.

وأضاف: “ولم يصل إلى النادي أي عرض رسمي والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية”.

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