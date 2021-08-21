السوري محمد عقيل مدربا جديدا للفيصلي الأردني خلفا لحكيم شاكر

استقر النادي الفيصلي الأردني على تعيين السوري محمد عقيل مدربا جديدا للفريق، وذلك عقب مغادرة مدربه العراقي حكيم شاكر إلى بلاده عقب خسارة الديربي أمام الوحدات.

وأصدر النادي الفيصلي بيانا قال فيه، إن حكيم شاكر مدرب الفريق قدم استقالته لظروف خاصة.

وقال مجلس الفيصلي في بيانه: ”وافق مجلس إدارة النادي على قبول استقالة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حكيم شاكر نظرا لظروف خاصة به في بلاده، وحاول مجلس إدارة النادي ثني المدير الفني عن الاستقالة إلا أنه أصر عليها؛ نظرا لظروفه“.

وتقدم المدير الفني حكيم شاكر بالشكر والتقدير للجماهير الفيصلاوية واللاعبين ومجلس الإدارة على حفاوة الاستقبال وحسن التعامل، متمنيا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

|| حكيم شاكر يقدم إستقالته لظروف خاصة || وافق مجلس إدارة النادي على قبول إستقالة الجهاز الفني بقيادة الكابتن #حكيم_شاكر نظراً لظروف خاصة به في بلاده ، وحاول مجلس إدارة النادي ثني المدير الفني عن الإستقالة إلا أنه أصر عليها نظراً لظروفه.#الفيصلي 🦅 pic.twitter.com/5jFhcwnjfQ — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) August 21, 2021

وكشفت شبكة ”بي إن سبورتس“ أن الفيصلي استقر على تعيين السوري محمد عقيل في منصب المدير الفني للفريق.

وسيتم الإعلان الرسمي عن تعيين محمد عقيل مدربا للفيصلي الأردني خلال ساعات.

وخسر الفيصلي، يوم الخميس الماضي، أمام غريمه الوحدات 2/0، خلال كلاسيكو الأردن الذي أقيم لحساب الجولة الـ14 من الدوري الأردني.

ورفع الفوز رصيد الوحدات إلى 32 نقطة من 14 مباراة، مقابل 26 نقطة للفيصلي من 14 مباراة في المركز الرابع.

ويحتل السلط المركز الثاني مع الرمثا ولكل منهما 30 نقطة.

وهذا الفوز الخامس على التوالي للوحدات على الفيصلي في مختلف المسابقات، حيث فاز 2/0 مرتين، و1/0 مرتين و2/1.

ويعود آخر فوز للفيصلي على الوحدات إلى مارس 2019 عندما فاز 2/1 في الدوري الأردني.