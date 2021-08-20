الهلال يخطف صدارة ترتيب الدوري السعودي بريمونتادا مذهلة أمام التعاون (فيديو)

حقق نادي الهلال ريمونتادا رائعة أمام التعاون، وواصل مسلسل انتصاراته للمرة الثانية على التوالي في الدوري السعودي، حيث فاز على سكري القصيم 2/1.

ونجح الهلال بقلب الطاولة على مضيفه التعاون في الوقت القاتل ليكسب المباراة بنتيجة 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله في القصيم، في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح توامبا التسجيل للتعاون عند الدقيقة 26 بعد أن استغل هفوة حارس الهلال عبدالله المعيوف، وزميله المدافع علي البليهي، ليخطف الكرة ويضعها في الشباك.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 81 ليسجل هدف التعادل عن طريق مهاجمه موسى ماريغا من رأسية رائعة.

وجاءت الدقيقة 93 بالفرج للهلال بعد نجاح ”جانغ هيون سو“ من مدافع الفريق الأزرق في خطف هدف الفوز بعد تحويله لعرضية زميله بقدمه في الشباك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط ليتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا، وبقي التعاون على رصيده السابق بنقطة وحيدة ليتراجع للمركز 13 مؤقتًا.

جانغ هيون سو يحسم مباراة الهلال والتعاون +90 pic.twitter.com/ZoRSIHfhkK — إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2021

الباطن يوقف أبها

في المباراة الثانية عوّض فريق الباطن خسارته الأولى، وفاز على نظيره أبها 2-1، في المواجهة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

وعوّض الباطن خسارته في الجولة الأولى أمام الاتفاق 1-2، في حين تلقى أبها الخسارة الأولى بعد انتصاره في الجولة الأولى على الشباب 2-1.

وأضاف الباطن أول 3 نقاط إلى رصيده، ليرتقي إلى المركز الثامن، في حين تجمّد رصيد أبها على 3 نقاط في المركز السابع.

ضمك يخطف الطائي

في المباراة الثالثة نجح ضمك بتخطي الطائي، وفاز عليه بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وأحرز الكرواتي ميخو ساكتاش هدف الفوز أمام الطائي بهدف دون مقابل ليخطف أول 3 نقاط لفريقه هذا الموسم.

وبهذا الفوز رفع ضمك رصيده إلى 3 نقاط، ليصعد إلى المركز التاسع، في حين بقي الطائي في مركزه الـ16 والأخير في جدول الترتيب.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي كاملًا: