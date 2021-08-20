الهلال يخطف صدارة ترتيب الدوري السعودي بريمونتادا مذهلة أمام التعاون (فيديو)

حقق نادي الهلال ريمونتادا رائعة أمام التعاون، وواصل مسلسل انتصاراته للمرة الثانية على التوالي في الدوري السعودي، حيث فاز على سكري القصيم 2/1.
ونجح الهلال بقلب الطاولة على مضيفه التعاون في الوقت القاتل ليكسب المباراة بنتيجة 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله في القصيم، في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
#الهلال يحقق ريمونتادا رائعة أمام #التعاون ويخطف فوزًا غاليًا بنتيجة 2/1 يتصدر به ترتيب #الدوري_السعودي #الهلال_التعاون #التعاون_الهلال pic.twitter.com/8iSVNg9tGO
— إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2021
وافتتح توامبا التسجيل للتعاون عند الدقيقة 26 بعد أن استغل هفوة حارس الهلال عبدالله المعيوف، وزميله المدافع علي البليهي، ليخطف الكرة ويضعها في الشباك.
وانتظر الهلال حتى الدقيقة 81 ليسجل هدف التعادل عن طريق مهاجمه موسى ماريغا من رأسية رائعة.
وجاءت الدقيقة 93 بالفرج للهلال بعد نجاح ”جانغ هيون سو“ من مدافع الفريق الأزرق في خطف هدف الفوز بعد تحويله لعرضية زميله بقدمه في الشباك.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط ليتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا، وبقي التعاون على رصيده السابق بنقطة وحيدة ليتراجع للمركز 13 مؤقتًا.
هدف #التعاون الأول عن طريق تاوامبا بعد خطأ فادح من المعيوف والبليهي #التعاون_الهلال #الهلال_والتعاون
— إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2021
ماريغا يعود لنادي #الهلال 💥#الهلال_والتعاون
— إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2021
جانغ هيون سو يحسم مباراة الهلال والتعاون +90
— إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2021
الباطن يوقف أبها
في المباراة الثانية عوّض فريق الباطن خسارته الأولى، وفاز على نظيره أبها 2-1، في المواجهة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.
وعوّض الباطن خسارته في الجولة الأولى أمام الاتفاق 1-2، في حين تلقى أبها الخسارة الأولى بعد انتصاره في الجولة الأولى على الشباب 2-1.
وأضاف الباطن أول 3 نقاط إلى رصيده، ليرتقي إلى المركز الثامن، في حين تجمّد رصيد أبها على 3 نقاط في المركز السابع.
الهدف الاول لفريق #الباطن سجله اللاعب يوسف الجبلي عند الدقيقة 16#الباطن 1 – 0 #أبها#الباطن_أبها#قنوات_SSC pic.twitter.com/g5QGSlRLXO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 20, 2021
الهدف الاول لفريق #أبها سجله اللاعب أمين عطوشي عند الدقيقة 89#الباطن 1 – 1 #أبها#الباطن_أبها#قنوات_SSC pic.twitter.com/VQFOX4b5e6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 20, 2021
الهدف الثاني لفريق #الباطن سجله اللاعب فابيو ابرو عند الدقيقة 90+5#الباطن 2 – 1 #أبها #الباطن_أبها#قنوات_SSC pic.twitter.com/1dyfgYYP1C
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 20, 2021
ضمك يخطف الطائي
في المباراة الثالثة نجح ضمك بتخطي الطائي، وفاز عليه بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
وأحرز الكرواتي ميخو ساكتاش هدف الفوز أمام الطائي بهدف دون مقابل ليخطف أول 3 نقاط لفريقه هذا الموسم.
وبهذا الفوز رفع ضمك رصيده إلى 3 نقاط، ليصعد إلى المركز التاسع، في حين بقي الطائي في مركزه الـ16 والأخير في جدول الترتيب.
وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي كاملًا: