مباراة الهلال والتعاون: خطأ فادح بين المعيوف والبليهي يهدي سكري القصيم الهدف الأول (فيديو)

تسبب خطأ فادح مشترك بين عبدالله المعيوف وعلي البليهي لاعبي الهلال في نجاح تاومبا بإحراز الهدف الأول للتعاون، خلال المباراة التي تجري بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري السعودي.

وفي الدقيقة 26 لعب مدافع التعاون كرة طولية، كانت في متناول المعيوف والبليهي، وتدخل الثنائي ليفشلا في تشتيتها.

وحاول المعيوف تسديد الكرة، لكن البليهي تداخل معه ليخطئ الثنائي، ويستغل الكاميروني تاومبا هذا الخطأ ويخطف الكرة ويودعها داخل الشباك.

وحقق الهلال الفوز بالجولة الأولى على حساب الطائي بنتيجة 1-0، ويحتل المركز السادس ويتطلع للصدارة بحصد الفوز الثاني على التوالي.

وتعادل التعاون في مواجهة الجولة الأولى خارج ملعبه مع الحزم بنتيجة 3-3، وحصد نقطة واحدة.

وفاز الهلال في مواجهتي الدوري بالموسم الماضي بنتيجة 2-0 و1-0، بينما كان آخر فوز للتعاون على الهلال يوم 29 أبريل 2019.