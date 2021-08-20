النصر السعودي يسعى للتعاقد مع الإسباني جويل روبلز حارس ريال بيتيس

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي النصر السعودي وضع الإسباني جويل روبلز حارس ريال بيتيس الإسباني ضمن قائمة اهتماماته؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة النصر ترغب في التعاقد مع روبلز، ليحل كحارس أساسي بدلا من بيتي مارتينيز.

وقالت الصحيفة في تقريرها: ”إدارة نادي النصر وضعت الحارس الإسباني جويل روبلز لاعب ريال بيتيس الإسباني ضمن اهتماماتها للتوقيع معه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بدلاً من المصاب بيتي مارتينيز“.

تمزيق قميص تاليسكا في مباراة النصر والفيصلي بالدوري السعودي (صورة) https://t.co/ihnDKR22g5 pic.twitter.com/uK7Ok7weBG — إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2021

وفي حالة التعاقد مع جويل روبلز سيتم صرف النظر عن ضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص النصر خلال الموسم الجاري.

يذكر أن النصر خسر 1/2 أمام الفيصلي، أمس الخميس، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ورغم تقدم البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة الثامنة بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة، إلا أن الفريق تلقى هدفين ليخسر 1/2.

وسجل هدفي الفيصلي جوليو تافاريس في الدقيقتين 45+3 و50، ليكبد النصر أول خسارة في الدوري السعودي الموسم الجديد.

وكان النصر قد تفوق 4/1 على ضمك في الجولة الأولى، ومن المقرر أن يلعب العالمي مع التعاون يوم الخميس المقبل، على أن يلعب مع تركتور سازي تبريز الإيراني في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل.