رسميا.. السعودية تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسميا، إقامة ربع نهائي ونصف نهائي (غرب) ونهائي دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية في السعودية.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: ”سيقام ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، إلى جانب نهائي البطولة في السعودية، وذلك بانتظار تأكيد المكتب التنفيذي في الاتحاد على قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم 18 آب/أغسطس 2018، بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع“.

🚨 ANNOUNCEMENT #ACL2021 West Zone Quarter-finals, Semi-finals, as well as the Final on November 23 will be played in Saudi Arabia 🇸🇦https://t.co/NrDVBXnE6E — #ACL2021 (@TheAFCCL) August 20, 2021

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر، في 5 تموز/يوليو، إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري أبطال آسيا 2021.

وستقام مباريات دور الـ16 بين 13 و15 سبتمبر في منطقة الغرب بينما تسحب قرعة دور الثمانية في 17 من الشهر نفسه.

وسيقام الدوران ربع النهائي ونصف النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر.

مرحبًا آسيا! 👋 أهلًا بكم مرة أخرى في السعودية. 🇸🇦💚🏟️#دوري_أبطال_آسيا https://t.co/0g02ReX2Na — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) August 20, 2021

ومن المقرر أن يلعب الهلال السعودي مع استقلال طهران الإيراني في دوري الـ16، في حين يلعب النصر مع تركتور سازي تبريز الإيراني، والشارقة الإماراتي مع مواطنه الوحدة، وبرسيبوليس الإيراني مع استقلال دوشنبه الطاجكي.

في حين يلعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع كاواساكي فرونتال الياباني، وناغويا غرامبوس الياباني مع دايغو الكوري الجنوبي، وجيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع بانكوك جلاس باثوم يونايتد التايلاندي، وسيريزو أوساكا االياباني مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.