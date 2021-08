رسميا.. السعودية تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسميا، إقامة ربع نهائي ونصف نهائي (غرب) ونهائي دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية في السعودية.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: ”سيقام ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، إلى جانب نهائي البطولة في السعودية، وذلك بانتظار تأكيد المكتب التنفيذي في الاتحاد على قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم 18 آب/أغسطس 2018، بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع“.

🚨 ANNOUNCEMENT #ACL2021 West Zone Quarter-finals, Semi-finals, as well as the Final on November 23 will be played in Saudi Arabia 🇸🇦https://t.co/NrDVBXnE6E

