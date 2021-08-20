التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي

يخوض نادي الهلال اختبارا صعبا أمام مضيفه التعاون، مساء اليوم الجمعة، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري السعودي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة التعاون ضد الهلال، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب (مدينة الملك عبدالله الرياضية).

وتنقل المباراة عبر قناة ssc1 بصوت المعلق فهد العتيبي.

ترتيب الفريقين

حقق الهلال الفوز بالجولة الأولى على حساب الطائي بنتيجة 1-0 ويحتل المركز السادس ويتطلع للصدارة بحصد الفوز الثاني على التوالي.

وتعادل التعاون في مواجهة الجولة الأولى خارج ملعبه مع الحزم بنتيجة 3-3 وحصد نقطة واحدة.

وفاز الهلال في مواجهتي الدوري بالموسم الماضي بنتيجة 2-0 و1-0 بينما كان آخر فوز للتعاون على الهلال يوم 29 أبريل 2019.

الهلال.. والفوز الثاني

يبحث الهلال مع مدربه الفرنسي ليوناردو جارديم لتحقيق الفوز الثاني على التوالي واعتلاء الصدارة مبكرا استغلالا لتعثر منافسه النصر أمام الفيصلي.

وأعلن نادي الهلال رحيل لاعبه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لإفساح المجال أمام قيد الوافد الجديد ماتيوس بيريرا القادم من الدوري الإنجليزي، ويغيب عن الزعيم لاعب الوسط عبدالله عطيف بسبب الإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد جارديم على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس عبدالله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط الكولومبي غوستافو كويلار وبجواره سلمان الفرج ويمينا البيروفي أندريه كاريلو ويسارا سالم الدوسري، مع ثنائي الهجوم الفرنسي بافيتيمبي وميز والمالي موسى ماريغا.

وربما تشهد تشكيلة الهلال ظهور ماتيوس بيريرا على حساب ماريغا، كما أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو يعد أحد أهم الأوراق الرابحة في التشكيلة الزرقاء على مقاعد البدلاء.

📄 أتمّت إدارة نادي #الهلال إجراءات إنهاء عقد المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالتراضي؛ مثمّنة كافة الجهود التي بذلها في مسيرته مع #كبير_آسيا 💙 pic.twitter.com/pb95HqpuQ0 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 19, 2021

التعاون.. والبحث عن مفاجأة

يتطلع التعاون مع مدربه الصربي نيستور إل مايسترو للبحث عن مفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الهلال وحصد أول فوز بالدوري أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل.

ويلعب التعاون بطريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس البرازيلي كاسيو دوس أنجوس، وأمامه رباعي خط الدفاع البرازيلي إياغو سانتوس ونواف الصبحي ويزيد البكر وحسن كادش.

ويقود خط الوسط البوروندي سيدريك أميسي وبجواره البرازيلي ساندرو مانويل وأمامه صانع الألعاب الباراغواياني أليخاندرو روميرو وعلى الأطراف سميحان النابت ومحمد أبوسبعان مع المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا.

🟨 بطاقة المباراة .. #التعاون 🆚 الهلال 🏆 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

🗓 الجولة 2

🏟 ملعب الملك عبدالله بـ بريدة

⏰ الـ 8:50 مساءً

📆 الجمعة 20 أغسطس#يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/RzYJEbT94u — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 19, 2021

وقال المدرب المصري محمد صلاح المدير الفني الأسبق للشعلة السعودي لشبكة ”إرم نيوز“، إن المواجهة ستكون قوية بين التعاون والهلال، خاصة أن الهلال ما زال في بداية الموسم وهناك حالة من التناغم التي لم تكتمل بالنسبة لخطة المدرب جارديم.

وأضاف: ”الهلال يملك قوة هجومية ضاربة بسبب وجود النجم بافيتيمبي غوميز بجانب موهبة سالم الدوسري وأندريه كاريلو مع انضمام موسى ماريغا وأيضا الصفقة الجديدة ماتيوس بيريرا“.

وأكد أن الهلال عليه الحذر من قدرات الكاميروني تاوامبا الذي كان مرشحا للرحيل عن التعاون للزمالك المصري، موضحا أنه لاعب موهوب وسريع وقادر على اقتناص أنصاف الفرص.

وأشار إلى أن التعاون لديه قدرات جماعية مع بعض الفرديات عن طريق تاوامبا وأيضا أليخاندرو صانع الألعاب، مؤكدا أن إقامة المباراة على ملعب التعاون سيزيد من صعوبة مهمة الهلال.