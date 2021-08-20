رياضة

حارس أمن ينوي تقديم شكوى ضد حسين عبدالغني بسبب الاعتداء عليه
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2021 6:54 GMT
تاريخ التحديث: 20 أغسطس 2021 7:10 GMT

حارس أمن ينوي تقديم شكوى ضد حسين عبدالغني بسبب الاعتداء عليه

هذه الحادثة جاءت بعد خسارة النصر 1/2 أمام الفيصلي، أمس الخميس، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، إن أحد حراس الأمن بصدد تقديم شكوى ضد حسين عبدالغني، المدير التنفيذي لنادي النصر.

وقالت صحيفة ”الجزيرة“: ”أحد حراس الأمن بمدينة المجمعة الرياضية بصدد تقديم شكوى رسمية في مركز الشرطة بعد أن قام حسين عبدالغني بالاعتداء عليه وإجباره على ركوب الحافلة، قبل أن تتدخل الجهات المختصة“.

وأضافت: ”الاتصالات قائمة بين إدارة النصر ومشرف الأمن للاكتفاء باعتذار عبدالغني وإغلاق الموضوع“.

وجاءت هذه الحادثة بعد خسارة النصر 1/2 أمام الفيصلي، أمس الخميس، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتقدم البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر بهدف رائع من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة الثامنة، في حين عدل جوليو تافاريس النتيجة بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 45+3.

وعاد تافاريس وسجل الهدف الثاني له وللفيصلي في الدقيقة 50، من ضربة رأس.

وفي آخر 10 مباريات بين النصر والفيصلي في مختلف المسابقات فاز النصر 5 مرات، مقابل 3 انتصارات للفيصلي، وتعادلا مرتين.

ومن المقرر أن يواجه النصر منافسه التعاون يوم 26 أغسطس في ثالث جولات الدوري السعودي، على أن يلعب في سبتمبر مع تركتور سازي تبريز الإيراني في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

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