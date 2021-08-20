رسميا.. نادي الهلال السعودي يعلن توقيع مخالصة مالية مع سيباستيان جيوفينكو

أعلن نادي الهلال السعودي، رسميا، توقيع مخالصة مالية مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أتمّت إدارة نادي الهلال إجراءات إنهاء عقد المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالتراضي، مثمّنة كافة الجهود التي بذلها في مسيرته مع كبير آسيا“.

📄 أتمّت إدارة نادي #الهلال إجراءات إنهاء عقد المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالتراضي؛ مثمّنة كافة الجهود التي بذلها في مسيرته مع #كبير_آسيا 💙 pic.twitter.com/pb95HqpuQ0 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 19, 2021

وأضاف: ”شكرا على كل شيء.. شكرا على الحب.. على الذهب.. على التاريخ“.

وقبل أيام، ذكر موقع ”توتو ميركاتو ويب“ أن جيوفينكو على بعد خطوة واحدة من باوك اليوناني، وأشار إلى أن جيوفينكو، البالغ من العمر 34 عاما، سيوقع عقدا لمدة عامين مع باوك.

وغادر جيوفينكو يوفنتوس صيف عام 2015 إلى تورونتو الكندي لمدة 4 مواسم، ومنه انضم إلى الهلال في يناير 2019.

وسجل جيوفينكو مع الهلال 16 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، وفقا لموقع ”transfermarkt“ المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم.

ويمتلك الهلال حاليا 7 لاعبين أجانب، هم: بافيتمبي غوميز، أندريه كاريلو، لوسيانو فييتو، غوستافو كويلار، وغانغ هيون سو، بجانب الوافدين الجديدين موسى ماريغا، وماثيو بيريرا.