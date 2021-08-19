مسلي آل معمر: أتمنى أن الـ VAR كان يعمل بالفعل في مباراة النصر والفيصلي

شكك مسلي آل معمر رئيس نادي النصر في عمل تقنية الفيديو ”VAR“، في تعليقه على خسارة الفريق 1/2 أمام الفيصلي، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، الخميس.

وكتب آل معمر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”مستوانا اليوم بشكل عام كان سيئا.. لم نكن في يومنا. الجميع يتحمل الخسارة وأولهم أنا“.

وأضاف: ”سنعمل على إصلاح الأخطاء والتعويض في المباريات القادمة“.

مستوانا اليوم بشكل عام كان سئ .. لم نكن في يومنا.

الجميع يتحمل الخسارة وأولهم أنا. سنعمل على إصلاح الأخطاء والتعويض في المباريات القادمة. سوء مستوانا لا يبرر أخطاء حكم ال VAR الغريبة .. أتمنى أن ال VAR كان يعمل بالفعل كما قال الحكم الرابع. — مسلي آل معمر (@musalli9) August 19, 2021

وأوضح آل معمر: ”سوء مستوانا لا يبرر أخطاء حكم الـVAR الغريبة.. أتمنى أن الـVAR كان يعمل بالفعل كما قال الحكم الرابع“.

ورغم تقدم البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة الثامنة بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة، إلا أن الفريق تلقى هدفين ليخسر 1/2.

تمزيق قميص تاليسكا في مباراة النصر والفيصلي بالدوري السعودي (صورة) https://t.co/ihnDKR22g5 pic.twitter.com/uK7Ok7weBG — إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2021

وسجل هدفي الفيصلي جوليو تافاريس في الدقيقتين 45+3 و50، ليكبد النصر أول خسارة في الدوري السعودي الموسم الجديد.

وكان النصر قد تفوق 4/1 على ضمك في الجولة الأولى، ومن المقرر أن يلعب العالمي مع التعاون يوم الخميس المقبل، على أن يلعب مع تركتور سازي تبريز الإيراني في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل.