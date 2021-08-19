رياضة

مسلي آل معمر: أتمنى أن الـ VAR كان يعمل بالفعل في مباراة النصر والفيصلي
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2021 21:38 GMT
تاريخ التحديث: 19 أغسطس 2021 22:05 GMT

مسلي آل معمر: أتمنى أن الـ VAR كان يعمل بالفعل في مباراة النصر والفيصلي

من المقرر أن يلعب العالمي مع التعاون يوم الخميس المقبل، على أن يلعب مع تركتور سازي تبريز الإيراني في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شكك مسلي آل معمر رئيس نادي النصر في عمل تقنية الفيديو ”VAR“، في تعليقه على خسارة الفريق 1/2 أمام الفيصلي، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، الخميس.

وكتب آل معمر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”مستوانا اليوم بشكل عام كان سيئا.. لم نكن في يومنا. الجميع يتحمل الخسارة وأولهم أنا“.

وأضاف: ”سنعمل على إصلاح الأخطاء والتعويض في المباريات القادمة“.

وأوضح آل معمر: ”سوء مستوانا لا يبرر أخطاء حكم الـVAR الغريبة.. أتمنى أن الـVAR كان يعمل بالفعل كما قال الحكم الرابع“.

ورغم تقدم البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة الثامنة بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة، إلا أن الفريق تلقى هدفين ليخسر 1/2.

وسجل هدفي الفيصلي جوليو تافاريس في الدقيقتين 45+3 و50، ليكبد النصر أول خسارة في الدوري السعودي الموسم الجديد.

وكان النصر قد تفوق 4/1 على ضمك في الجولة الأولى، ومن المقرر أن يلعب العالمي مع التعاون يوم الخميس المقبل، على أن يلعب مع تركتور سازي تبريز الإيراني في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل.

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