رياضة

تمزيق قميص تاليسكا في مباراة النصر والفيصلي بالدوري السعودي (صورة)
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2021 20:36 GMT
تاريخ التحديث: 19 أغسطس 2021 22:00 GMT

تمزيق قميص تاليسكا في مباراة النصر والفيصلي بالدوري السعودي (صورة)

أندرسون تاليسكا سجل هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثامنة لكن هذا الهدف لم يمنع النصر من الخسارة بنتيجة 1/2 أمام الفيصلي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شهدت مباراة نادي النصر مع الفيصلي تمزيق قميص الوافد الجديد، البرازيلي أندرسون تاليسكا، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، الخميس.

وظهرت صورة لتاليسكا بقميص ممزق في الدقيقة 70 من المباراة، التي خسرها النصر.

وسجل أندرسون تاليسكا هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثامنة، لكن هذا الهدف لم يمنع النصر من الخسارة بنتيجة 1/2 أمام الفيصلي.

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وبعد هدف تاليسكا، سجل جوليو تافاريس هدفا من ركلة جزاء، في الدقيقة 45+3، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدفا من ضربة رأسية في الدقيقة 50.

وكان النصر قد فاز 4/1 على ضمك في الجولة الأولى في عرض قوي للعالمي، قبل أن يسقط أمام الفيصلي ليتجمد رصيد الفريق عند ثلاث نقاط من مباراتين.

ويتصدر الفيصلي جدول الترتيب، مؤقتا، ويملك أربع نقاط من فوز وتعادل.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي يوم الجمعة، عندما يلعب الهلال مع التعاون، والطائي مع ضمك، والباطن مع أبها، في حين يلعب يوم السبت الفتح مع الفيحاء، والشباب مع الاتفاق.

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