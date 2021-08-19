رسميا.. نادي الاتحاد السعودي يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميا، اليوم الخميس، الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وقال الاتحاد عبر حسابه في موقع ”تويتر““: ”الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية“.

وافتتح الاتحاد موسمه بالخسارة 0/1 أمام الفيحاء، ثم فاز 3/0 على الرائد.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الرجاء البيضاوي المغربي، يوم السبت، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

#الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية ✔️ pic.twitter.com/Vk5jUeh1ko — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 19, 2021

متطلبات شهادة الكفاءة المالية الجديدة

وفي مارس الماضي، حددت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية متطلبات شهادة الكفاءة المالية الجديدة لأندية الدوري السعودي للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، التي تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد حتى 30 أبريل 2021.

وبينت اللجنة أن بنود شهادة الكفاءة المالية الجديدة تتضمن ذمما دائنة ”اللاعبين والمدربين والموظفين“ والأندية الرياضية، إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية.

على أن تشمل هذه البنود كافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين، ونشاط كرة القدم فقط في أندية دوري الدرجة الأولى.

واشترطت اللجنة عدم جدولة أي رواتب، وأن يكون آخر موعد لتقديم المستندات هو 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار توقيت كل فئة على حدة.

وكانت أندية الهلال، النصر، الأهلي، الشباب، أبها، الفتح، الفيصلي، ضمك، الاتفاق، الرائد، الفيحاء، التعاون، الحزم، الطائي، والباطن، قد أنهت إجراءات حصولها على شهادة الكفاءة المالية.