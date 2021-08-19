الفيصلي يلحق الخسارة الأولى بنادي النصر في الدوري السعودي (فيديو)

ألحق الفيصلي الخسارة الأولى بمنافسه نادي النصر، وتغلب عليه 2/1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم النصر عبر لاعبه الجديد البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة الثامنة، بتسديدة يسارية من ركلة حرة ثابتة سددها على يسار مصطفى ملائكة حارس الفيصلي.

ومنح حكم المباراة ركلة جزاء للفيصلي نجح جوليو تافاريس في تسجيلها في الدقيقة 45+3.

وعاد جوليو تافاريس وسجل الهدف الثاني له وللفيصلي في الدقيقة 50 بضربة رأسية، مستغلا كرة عرضية من صالح سعد القميزي.

وجمدت الخسارة رصيد النصر عند ثلاث نقاط، حيث فاز 4/1 على ضمك في الجولة الأولى، في حين رفع الفيصلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي، ولعب مباراتين.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي يوم الجمعة، عندما يلعب الهلال مع التعاون، والطائي مع ضمك، والباطن مع أبها، في حين يلعب يوم السبت الفتح مع الفيحاء، والشباب مع الاتفاق.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع التعاون في الجولة الثالثة يوم الخميس المقبل، في حين يلعب الفيصلي مع الاتحاد يوم الجمعة 27 أغسطس.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي:

