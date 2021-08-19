الأهلي يفرض تعادلا مثيرا على الحزم في الدوري السعودي (فيديو)

حقق النادي الأهلي تعادلا مثيرا بنتيجة 2/2 مع منافسه الحزم، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ووضع المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرغ الحزم في المقدمة بهدف في الدقيقة 35 بضربة رأسية، بعد كرة عرضية لعبها أولا جون.

وسجل الهولندي أولا جون الهدف الثاني في الدقيقة 39 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء، نجح الوافد الجديد إزغان أليوسكي في تسجيلها في الدقيقة 78.

ونجح البرازيلي باولينيو في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد ركلة ركنية لعبها عبدالرحمن غريب.

وهذا التعادل الثاني للأهلي، ليرفع رصيده إلى نقطتين من مباراتين في المركز السابع مع الحزم، الذي يحتل المركز السادس.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع ضمك في الجولة الثالثة يوم 25 أغسطس، في حين يلعب الحزم مع الرائد في اليوم ذاته.