بكاء عمر السومة بعد خروجه مصابا في مباراة الأهلي والحزم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو النجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي يبكي على مقاعد البدلاء، بعد خروجه مصابا في مواجهة الحزم، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصيب السومة في الدقيقة الخامسة، بعد كرة مشتركة مع هويغلو نيريس لاعب الحزم، حيث بدا وكأن السومة قفز بطريقة خاطئة.

دموع عمر السومة بعد خروجه بداعي الاصابة#الحزم_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/Z8AaJOOspA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2021

وفي الدقيقة 11 قرر بيسنيك هاسي مدرب الأهلي إخراج عمر السومة وإشراك عبدالرحمن غريب.

وقبل خروجه كان عمر السومة قريبا من تسجيل هدف رائع من مقصية مميزة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لداوود حسين آل سعيد حارس مرمى الحزم في الدقيقة الثالثة

وتأخر الأهلي 0/2 أمام الحزم في الشوط الأول، سجلهما كارلوس ستراندبيرج وأولا جون، لكن إزغان أليوسكي وباولينيو سجلا هدفين للأهلي في الشوط الثاني ليتعادل 2/2.

لحظة اصابة الاسطوره عمر السومه وخروجه من ارضية الملعب.#الاهلي_الحزم pic.twitter.com/chNjEnBCTy — ميديا الملكي 🎥💚 (@KNGS_HD) August 19, 2021

يشار إلى أن الأهلي تعادل 1/1 في الجولة الأولى مع الفيصلي.