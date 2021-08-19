رياضة

بكاء عمر السومة بعد خروجه مصابا في مباراة الأهلي والحزم (فيديو)
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2021 17:54 GMT
تاريخ التحديث: 19 أغسطس 2021 19:00 GMT

بكاء عمر السومة بعد خروجه مصابا في مباراة الأهلي والحزم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو النجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي يبكي على مقاعد البدلاء، بعد خروجه مصابا في مواجهة الحزم، في الجولة الثانية من الدوري السعودي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو النجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي يبكي على مقاعد البدلاء، بعد خروجه مصابا في مواجهة الحزم، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصيب السومة في الدقيقة الخامسة، بعد كرة مشتركة مع هويغلو نيريس لاعب الحزم، حيث بدا وكأن السومة قفز بطريقة خاطئة.

وفي الدقيقة 11 قرر بيسنيك هاسي مدرب الأهلي إخراج عمر السومة وإشراك عبدالرحمن غريب.

وقبل خروجه كان عمر السومة قريبا من تسجيل هدف رائع من مقصية مميزة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لداوود حسين آل سعيد حارس مرمى الحزم في الدقيقة الثالثة

وتأخر الأهلي 0/2 أمام الحزم في الشوط الأول، سجلهما كارلوس ستراندبيرج وأولا جون، لكن إزغان أليوسكي وباولينيو سجلا هدفين للأهلي في الشوط الثاني ليتعادل 2/2.

يشار إلى أن الأهلي  تعادل 1/1 في الجولة الأولى مع الفيصلي.

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