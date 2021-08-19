رسميا.. نادي الشباب السعودي يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الشباب السعودي رسميا، اليوم الخميس، حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

وقال الشباب في بيان رسمي عبر موقع ”تويتر“: ”نادي الشباب ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 أبريل 2021، وفقا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية“.

يشار إلى أن الشباب افتتح مشواره في الدوري السعودي للموسم الحالي 2021/2022 بالخسارة 1/2 أمام أبها.

متطلبات شهادة الكفاءة المالية الجديدة

وفي مارس الماضي، حددت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، متطلبات شهادة الكفاءة المالية الجديدة لأندية الدوري السعودي للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، التي تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة، وواجبة السداد حتى 30 أبريل 2021.

وبينت اللجنة، أن بنود شهادة الكفاءة المالية الجديدة تتضمن ذمما دائنة ”اللاعبين والمدربين والموظفين“ والأندية الرياضية إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية.

على أن تشمل هذه البنود كافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين، ونشاط كرة القدم فقط في أندية دوري الدرجة الأولى.

واشترطت اللجنة عدم جدولة أي رواتب، وأن يكون آخر موعد لتقديم المستندات هو 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار توقيت كل فئة على حدة.