حقيقة الصفقة التبادلية بين النصر والاتحاد بمقايضة الحارس غروهي بالمهاجم عبدالرزاق حمدالله

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، ما تردد في الآونة الأخيرة بوجود صفقة تبادلية بين ناديي النصر والاتحاد.

وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين أعضاء شرفيين من ناديي النصر والاتحاد لحسم صفقة ستكون الأكبر حاليا.

وبحسب تلك المصادر، فإن المفاوضات بين شرفيي الناديين تقوم حول انتقال الحارس الاتحادي مارسيلو غروهي للنصر، مقابل انتقال المهاجم عبدالرزاق حمدالله للاتحاد.

مصادر خاصة بـ“إرم نيوز“ قريبة من إدارة النصر، نفت تلك الأنباء وأوضحت أن اللاعب عبدالرزاق حمدالله ليس للبيع.

وبحسب تلك المصادر، فإن الإدارة تنوي تجديد تعاقدها مع اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

#عبدالرزاق_حمدالله يشارك في تدريبات #النصر مساء اليوم الأربعاء .. المهاجم المغربي ظهر في مران النصر بعد شائعات طلبه الانضمام لنادي #الاتحاد السعودي pic.twitter.com/r5PL61BBn3 — إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2021

يذكر أن حمدالله قد أثار زوبعة كبيرة حول مستقبله، بعد أن كشفت تقارير إعلامية طلبه الانضمام إلى صفوف فريق الاتحاد.

وقالت قناة 24 الرياضية، إن عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر السعودي تقدم بطلب لإدارة ناديه بالانتقال إلى نادي الاتحاد.

وغرد حساب القناة عبر تويتر: “تقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر بطلب الانتقال لفريق الاتحاد، والإدارة النصراوية تطلب منه خطابا من إدارة الاتحاد بالرغبة في شراء ما تبقى من عقده“.

عاجل | مصادر الحصاد: تقدم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر بطلب الانتقال لفريق الاتحاد والإدارة النصراوية تطلب منه خطابا من إدارة الاتحاد بالرغبة بشراء ما تبقى من عقده. — أخبار قناة 24 الرياضية (@sport24tv_news) August 18, 2021

ورد الوليد المهيدب، مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر السعودي، على أنباء طلب عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الانتقال إلى نادي الاتحاد.

وغرد المهيدب: ”لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال إلى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية“.

وأتم: ”لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي، والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية“.

لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال الى فريق الاتحاد،

وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية. و لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي.

والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية. — الوليـد المهيـدب (@alwaleed6) August 18, 2021

وخرج المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي من معسكر الفريق التحضيري لمباراته أمام الفيصلي، التي ستقام اليوم الخميس.

ويحل النصر ضيفا على نظيره الفيصلي، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن غياب حمدالله عن معسكر الفريق جاء بتنسيق بين اللاعب والجهازين الفني والإداري، وذلك بعد مشاركته في تدريبات العالمي، مساء يوم الأربعاء.