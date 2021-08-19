رياضة

حقيقة الصفقة التبادلية بين النصر والاتحاد بمقايضة الحارس غروهي بالمهاجم عبدالرزاق حمدالله
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2021 11:58 GMT
تاريخ التحديث: 19 أغسطس 2021 12:55 GMT

حقيقة الصفقة التبادلية بين النصر والاتحاد بمقايضة الحارس غروهي بالمهاجم عبدالرزاق حمدالله

خرج المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي من معسكر الفريق التحضيري لمباراته أمام الفيصلي.

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المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، ما تردد في الآونة الأخيرة بوجود صفقة تبادلية بين ناديي النصر والاتحاد.

وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين أعضاء شرفيين من ناديي النصر والاتحاد لحسم صفقة ستكون الأكبر حاليا.

وبحسب تلك المصادر، فإن المفاوضات بين شرفيي الناديين تقوم حول انتقال الحارس الاتحادي مارسيلو غروهي للنصر، مقابل انتقال المهاجم عبدالرزاق حمدالله للاتحاد.

مصادر خاصة بـ“إرم نيوز“ قريبة من إدارة النصر، نفت تلك الأنباء وأوضحت أن اللاعب عبدالرزاق حمدالله ليس للبيع.

وبحسب تلك المصادر، فإن الإدارة تنوي تجديد تعاقدها مع اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن حمدالله قد أثار زوبعة كبيرة حول مستقبله، بعد أن كشفت تقارير إعلامية طلبه الانضمام إلى صفوف فريق الاتحاد.

وقالت قناة 24 الرياضية، إن عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر السعودي تقدم بطلب لإدارة ناديه بالانتقال إلى نادي الاتحاد.

وغرد حساب القناة عبر تويتر: “تقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر بطلب الانتقال لفريق الاتحاد، والإدارة النصراوية تطلب منه خطابا من إدارة الاتحاد بالرغبة في شراء ما تبقى من عقده“.

ورد الوليد المهيدب، مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر السعودي، على أنباء طلب عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الانتقال إلى نادي الاتحاد.

وغرد المهيدب: ”لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال إلى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية“.

وأتم: ”لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي، والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية“.

وخرج المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي من معسكر الفريق التحضيري لمباراته أمام الفيصلي، التي ستقام اليوم الخميس.

ويحل النصر ضيفا على نظيره الفيصلي، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن غياب حمدالله عن معسكر الفريق جاء بتنسيق بين اللاعب والجهازين الفني والإداري، وذلك بعد مشاركته في تدريبات العالمي، مساء يوم الأربعاء.

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