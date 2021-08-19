صحيفة: أندية الدوري السعودي تحصل على 70 مليون ريال من حقوق البث التليفزيوني

كشفت تقارير صحفية سعودية أن أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستحصل على 70 مليون ريال كعوائد مالية جراء منح حقوق النقل التلفزيوني لبث مبارياته إلى شركة الرياضة السعودية.

ونشرت صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية تقريرا قالت فيه إنه ”تم إبلاغ إدارات الأندية بأن العوائد المالية ستوزع بينها، وفقا للنسب المعتمدة حسب لائحة النظام الأساسي لرابطة دوري المحترفين“.

فيما تلقت تلك الأندية وعدا بأن المبلغ سيتصاعد في الموسم المقبل تدريجيا وفقا لعائدات تشفير مباريات دوري المحترفين التي أعلن عنها مسبقا.

وسيحصل 16 ناديا على 40% بالتساوي، و40% بحسب مركز الفريق في سلم الترتيب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية الموسم الحالي، و10% في حال الحصول على الرخصة الآسيوية، و10% في حال تنفيذ برامج تطويرية للفئات السنية لكرة القدم في النادي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت في السابع من تموز (يوليو) الماضي وبشكل رسمي منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2021 -2022، ولمدة موسم واحد، فيما أعلن اتحاد كرة القدم السعودي منح الشركة الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

وأكدت رابطة دوري المحترفين السعودي بالتعاون مع اتحاد القدم السعودي أنه تقرر طرح كراسة النقل التلفزيوني خلال الفترة المقبلة لجميع المسابقات السعودية للعبة، بداية من موسم 2022 -2023، أمام القنوات الفضائية، ضمن جهودهم في تطوير جوانب النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية في الأعوام المقبلة.

وتعد قنوات ssc، باقة رياضية جديدة في السعودية، وتحتوي على شراكة بين القنوات الرياضية السعودية، ومجموعة قنوات أم بي سي، وبدأت بالفعل في بث الجولات الأولى من مسابقة الدوري السعودي، ولكن عبر قمر ”عرب سات“ فقط، إذ يمكن مشاهدتها _أيضا_ عبر منصة شاهد على الأجهزة المحمولة.