الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمواجهة الوحدات والفيصلي في كلاسيكو الدوري الأردني

يتابع عشاق الكرة الأردنية مساء اليوم الخميس الكلاسيكو المرتقب بين الوحدات وضيفه الفيصلي في قمة مباريات الجولة الـ 14 من عمر الدوري الأردني.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة الكلاسيكو الأردني بين الوحدات والفيصلي، في السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (عمان) الدولي في العاصمة الأردنية في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس بصافرة الحكم العراقي مهند قاسم.

وتذاع المباراة عبر قناة الأردنية الرياضية بصوت المعلق أحمد الخلايلة.

وسمح الاتحاد الأردني بحضور 30% من سعة الاستاد للجماهير من مشجعي الوحدات فقط بعدما تراجعت حدة وباء كورونا.

ترتيب الفريقين

يحتل الوحدات المركز الثاني برصيد 29 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطة واحدة عن السلط الذي خاض 14 مباراة.

وحقق الوحدات 9 انتصارات مقابل تعادلين وهزيمتين، وسجل الفريق 29 هدفاً، وهو صاحب أقوى هجوم، واستقبل 9 أهداف، وهو صاحب أقوى دفاع، بالتساوي مع الرمثا.

ويحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، وحقق الفريق 8 انتصارات مع تعادلين و3 هزائم.

وسجل الفيصلي 28 هدفاً واستقبل 13 هدفاً بالدوري الأردني هذا الموسم.

ويعد إبراهيم الجوابرة هداف الوحدات برصيد 5 أهداف في الدوري، بينما يبقى محمد العكش هداف الفيصلي برصيد 4 أهداف.

وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بفوز مثير للوحدات على الفيصلي في عقر داره، وهو الفوز الرابع على التوالي للوحدات على حساب الفيصلي الذي لم يفز منذ يوم 7 مارس 2019.

أسلحة الوحدات

يدخل الوحدات مواجهة الفيصلي باحثاً عن تحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة من أنياب السلط.

ويسعى المدرب عبد الله أبوزمع، المدير الفني لفريق الوحدات، لتحقيق الفوز على حساب الفيصلي متسلحاً بقدرات نجمه عبد العزيز أنداي الذي غاب عن لقاء الدور الأول, بجانب الصفقة الجديدة سليمان أبوزمع، والوافد الجديد أيضاً محمود زعترة.

ويستعيد الفريق جهود لاعبه أنس العوضات بعد نهاية إيقافه، بينما يغيب صالح راتب الذي رحل إلى الدوري البحريني.

ويعتمد الوحدات على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد عبد الستار وأمامه رباعي خط الدفاع يزن العرب وأحمد ثائر وفراس شلباية ومحمد الدميري.

ويقود خط الوسط أحمد إلياس ومنذر أبو عمارة وأحمد زريق، مع ثلاثي الهجوم محمود زعترة وإبراهيم الجوابرة وأحمد سمير، مع احتمالية البدء بالمهاجم عبد العزيز أنداي.

وقال علاء إبراهيم، مهاجم الوحدات الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن مواجهة الفيصلي دائماً لها طبيعة خاصة لأنها مباراة قمة، موضحاً أن الوحدات سيكون مطالباً بالفوز على أرضه والانفراد بالصدارة.

وأوضح أن الوحدات يبدو أكثر استقراراً من الفيصلي كما أنه يملك عناصر مميزة هجومياً، خاصة أحمد سمير وأنداي والجوابرة بخلاف قدرات المدرب أبوزمع الذي يجيد التعامل نفسياً في مثل هذه اللقاءات.

أوراق الفيصلي

يسعى الفيصلي لمصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج بشكل واضح بالدوري وتراجعه للمركز الرابع.

ويقود الفيصلي المدرب العراقي المخضرم حكيم شاكر الذي تولى المهمة مؤخراً بجانب التعاقد مع الأوغندي عبد الله سعودي والتونسي هشام السيفي الذي ما زال يعاني من آثار الإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد حكيم شاكر على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله الزعبي وأمامه رباعي خط الدفاع براء مرعي ومحمد زريقات وسالم العجالين وعدي زهران.

ويقود خط الوسط نزار الرشدان ويوسف أبوجلبوش وأحمد العرسان بجانب خالد زكريا ومجدي العطار خلف المهاجم عبد الله سعودي أو محمد العكش.

وقال طارق يحيى، مدرب الفيصلي الأردني الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن الفيصلي يعاني محلياً منذ فترة، خاصة في لقاء الوحدات، وبالتالي فإن مهمة حكيم شاكر ستكون أصعب لتأهيل لاعبيه للفوز بهذه المواجهة.

وأوضح أن الفيصلي عليه أن يراهن على غلق المساحات ويحاول الفوز بالكرة والاستحواذ خاصة لحرمان الوحدات من بناء هجماته واللعب المباشر للوصول للمرمى بالكرات العرضية والطولية.