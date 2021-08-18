النادي الأهلي السعودي يمنح شارة الكابتن للبرازيلي باولينيو ويكمل متطلبات شهادة الكفاءة المالية

منح النادي الأهلي السعودي شارة القيادة في الموسم الجديد للنجم البرازيلي باولينيو‎، الذي انضم مؤخرًا لصفوف الراقي.

ونشر النادي الأهلي فيديو تحت عنوان (نجومنا اختاروا قائدهم الجديد)، كشف فيه اختيار لاعبي الأهلي منح شارة قيادة الفريق للنجم البرازيلي باولينيو.

وعبر اللاعب عن سعادته بهذا الاختيار، مؤكدًا أنه سيعمل على قيادة الأهلي للفوز دائمًا.

وتأكدت مشاركة ‏البرازيلي باولينيو مع الأهلي أمام الحزم في الدوري السعودي، حيث تنتظر جماهير ”الراقي“ المشاركة الأولى للساحر البرازيلي.

إكمال متطلبات شهادة الكفاءة المالية

من جهة أخرى زف مجلس إدارة النادي الأهلي، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الحزم.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا أشار فيه إلى إكمال مجلس الإدارة، جميع متطلبات إصدار شهادة ”الكفاءة المالية“، بعد سداد التزامات النادي المالية.

كما غرد النفيعي قائلًا: “بعد أن أكمل ناديكم جميع متطلبات إصدارة شهادة الكفاءة المالية، غدًا إن شاء الله تشاهدون نجوم فريقكم يحققون لكم نتيجة تسعدكم، عشان يصير الخميس الونيس، لأنكم الداعمين والصادقين لنا ولهم”.

بعد أن أكمل ناديكم جميع متطلبات إصدار شهادة الكفاءة المالية .. غداً إن شاءالله تشاهدون نجوم فريقكم يحققون لكم نتيجة تسعدكم .. 💚

عشان يصير #الخميس_الونيس

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لأنكم الداعمين الصادقين لنا ولهم ،،

و — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) August 18, 2021

ونجحت إدارة الأهلي في تسديد جميع المبالغ التي تحول دون الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وكانت ‏المستحقات المالية التي على النادي الأهلي بلغت 124 مليون ريال، وبعد تسديدها سيتمكن الراقي من تسجيل لاعبيه الجدد ومشاركتهم أمام الحزم.

الأهلي تعادل في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفيصلي، وسيواجه الحزم يوم الغد الخميس على ملعب نادي الحزم.

وأعلن نادي أهلي جدة، الشهر الماضي، تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي باولينيو، بعد إنهاء عقده مع نادي غوانز إيفرغراند الصيني لمدة 3 مواسم.

صفقات النادي الأهلي حتى الآن في الميركاتو الصيفي: محمد مجرشي، الحسن ندوا، البرازيلي دانكلير بيريرا، الكرواتي فيليب براداريتش، البرازيلي باولينيو، وإزغيان أليوسكي.