خروج عبدالرزاق حمدالله من معسكر النصر استعدادًا لمواجهة الفيصلي

خرج المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي من معسكر الفريق التحضيري لمباراته أمام الفيصلي، التي ستقام غدًا الخميس.

ويحل النصر ضيفاً على نظيره الفيصلي غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن غياب حمدالله عن معسكر الفريق جاء بتنسيق بين اللاعب والجهازين الفني والإداري، وذلك بعد مشاركته في تدريبات العالمي مساء اليوم الأربعاء.

#عبدالرزاق_حمدالله يشارك في تدريبات #النصر مساء اليوم الأربعاء .. المهاجم المغربي ظهر في مران النصر بعد شائعات طلبه الانضمام لنادي #الاتحاد السعودي pic.twitter.com/r5PL61BBn3 — إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2021

يذكر أن حمدالله قد أثار زوبعة كبيرة حول مستقبله اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت تقارير إعلامية طلبه الانضمام إلى صفوف فريق الاتحاد.

وقالت قناة 24 الرياضية إن عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر السعودي تقدم بطلب لإدارة ناديه بالانتقال إلى نادي الاتحاد.

وغرد حساب القناة عبر تويتر: “تقدم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر بطلب الانتقال لفريق الاتحاد، والإدارة النصراوية تطلب منه خطابا من إدارة الاتحاد بالرغبة بشراء ما تبقى من عقده“.

عاجل | مصادر الحصاد: تقدم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر بطلب الانتقال لفريق الاتحاد والإدارة النصراوية تطلب منه خطابا من إدارة الاتحاد بالرغبة بشراء ما تبقى من عقده. — أخبار قناة 24 الرياضية (@sport24tv_news) August 18, 2021

ورد مدير المركز الإعلامي في نادي النصر، الوليد المهيدب، قائلا إن حمدالله لم يطلب الانتقال إلى الاتحاد، فهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية.

وأوضح أنه لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي، مبينا أن النصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية.

لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال الى فريق الاتحاد،

وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية. و لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي.

والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية. — الوليـد المهيـدب (@alwaleed6) August 18, 2021

حمد الله، البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى نادي النصر، في صيف 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالريان القطري.

وسجل المهاجم المغربي 115 هدفًا مع العالمي، في مختلف المسابقات المحلية والعالمية.

وافتتح حمدالله أول أهداف النصر في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ركلة جزاء ضد ضمك، في لقاء انتصر فيه ”العالمي“ بأربعة أهداف مقابل هدف.