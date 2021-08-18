رياضة

خروج عبدالرزاق حمدالله من معسكر النصر استعدادًا لمواجهة الفيصلي
تاريخ النشر: 18 أغسطس 2021 19:55 GMT
تاريخ التحديث: 18 أغسطس 2021 20:10 GMT

خروج عبدالرزاق حمدالله من معسكر النصر استعدادًا لمواجهة الفيصلي

حمد الله، البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى نادي النصر، في صيف 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالريان القطري.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

خرج المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي من معسكر الفريق التحضيري لمباراته أمام الفيصلي، التي ستقام غدًا الخميس.

ويحل النصر ضيفاً على نظيره الفيصلي غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن غياب حمدالله عن معسكر الفريق جاء بتنسيق بين اللاعب والجهازين الفني والإداري، وذلك بعد مشاركته في تدريبات العالمي مساء اليوم الأربعاء.

يذكر أن حمدالله قد أثار زوبعة كبيرة حول مستقبله اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت تقارير إعلامية طلبه الانضمام إلى صفوف فريق الاتحاد.

وقالت قناة 24 الرياضية إن عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر السعودي تقدم بطلب لإدارة ناديه بالانتقال إلى نادي الاتحاد.

وغرد حساب القناة عبر تويتر: “تقدم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر بطلب الانتقال لفريق الاتحاد، والإدارة النصراوية تطلب منه خطابا من إدارة الاتحاد بالرغبة بشراء ما تبقى من عقده“.

ورد مدير المركز الإعلامي في نادي النصر، الوليد المهيدب، قائلا إن حمدالله لم يطلب الانتقال إلى الاتحاد، فهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية.

وأوضح أنه لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي، مبينا أن النصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية.

حمد الله، البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى نادي النصر، في صيف 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالريان القطري.

وسجل المهاجم المغربي 115 هدفًا مع العالمي، في مختلف المسابقات المحلية والعالمية.

وافتتح حمدالله أول أهداف النصر في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ركلة جزاء ضد ضمك، في لقاء انتصر فيه ”العالمي“ بأربعة أهداف مقابل هدف.

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