رسميًا.. الاتحاد السعودي يضم عبدالله الحافظ مدافع الوحدة على سبيل الإعارة

أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده رسميًا مع عبدالله الحافظ مدافع فريق الوحدة الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد بنظام الإعارة، في إطار عملية تعزيز صفوف العميد لمنافسات الموسم الجديد.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا قال فيه إنه حصل على توقيع عبدالله الحافظ، وسينضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي الوحدة لمدة موسم واحد.

ويُعد الاتحاد الفريق التاسع الذي يرتدي الحافظ قميصه خلال مسيرته التي شهدت تنقله بين العديد من الأندية على مدار 11 عامًا، منذ ظهوره الأول مع نادي الاتفاق 2011.

يذكر أن كاريلي مدرب فريق الاتحاد طلب من الإدارة تدعيم صفوف الفريق بالحافظ، حيث سيكون على رأس بعثة الفريق التي ستغادر إلى الدار البيضاء، للمشاركة في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الرجاء البيضاوي المغربي، يوم السبت 21 أغسطس، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله في المغرب.

وتسعى إدارة أنمار الحائلي بقوة للحصول على الرخصة الآسيوية، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تشترطها وزارة الرياضة على الأندية.

الاتحاد السعودي يحصل على توقيع عبدالله الحافظ مدافع فريق الوحدة https://t.co/8NIWAmBPE8 pic.twitter.com/tPGv4Pnyve — إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2021

وكان فريق الاتحاد قد استعاد توازنه في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وتغلب على ضيفه الرائد بثلاثية نظيفة، يوم الاثنين، في الجولة الثانية.

وحصد الاتحاد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، ويتفوق بفارق الأهداف على الرائد.

وبدأ الاتحاد مشواره في الموسم الجديد بالخسارة على ملعب الفيحاء بهدف دون رد.