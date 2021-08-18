نادي النصر يرد على أنباء طلب عبدالرزاق حمدالله الانتقال إلى الاتحاد

رد الوليد المهيدب، مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر السعودي، على أنباء طلب عبدالرزاق حمداالله، مهاجم الفريق الانتقال إلى نادي الاتحاد.

كان برنامج الحصاد الرياضي الذي يذاع على قناة 24 الرياضية قد كشف عن مطالبة اللاعب بالرحيل إلى الاتحاد.

عاجل | مصادر الحصاد: تقدم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر بطلب الانتقال لفريق الاتحاد والإدارة النصراوية تطلب منه خطابا من إدارة الاتحاد بالرغبة بشراء ما تبقى من عقده. — أخبار قناة 24 الرياضية (@sport24tv_news) August 18, 2021

وغردت قناة 24 عبر تويتر :“ “تقدم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر بطلب الانتقال لفريق الاتحاد، والإدارة النصراوية تطلب منه خطابا من إدارة الاتحاد بالرغبة بشراء ما تبقى من عقده“.

وغرد المهيدب :“ م يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال الى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية“.

لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال الى فريق الاتحاد،

وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية. و لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي.

والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية. — الوليـد المهيـدب (@alwaleed6) August 18, 2021

وأتم :“ و لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي. والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية.“.