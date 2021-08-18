رياضة

نادي النصر يرد على أنباء طلب عبدالرزاق حمدالله الانتقال إلى الاتحاد
تاريخ النشر: 18 أغسطس 2021 15:02 GMT
تاريخ التحديث: 18 أغسطس 2021 15:40 GMT

نادي النصر يرد على أنباء طلب عبدالرزاق حمدالله الانتقال إلى الاتحاد

كان برنامج الحصاد الرياضي الذي يذاع على قناة 24 الرياضية قد كشف عن مطالبة اللاعب بالرحيل إلى الاتحاد.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

رد الوليد المهيدب، مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر السعودي، على أنباء طلب عبدالرزاق حمداالله، مهاجم الفريق الانتقال إلى نادي الاتحاد.

كان برنامج الحصاد الرياضي الذي يذاع على قناة 24 الرياضية قد كشف عن مطالبة اللاعب بالرحيل إلى الاتحاد.

 

وغردت قناة 24 عبر تويتر :“ “تقدم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر بطلب الانتقال لفريق الاتحاد، والإدارة النصراوية تطلب منه خطابا من إدارة الاتحاد بالرغبة بشراء ما تبقى من عقده“.

وغرد المهيدب :“ م يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال الى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية“.

 

وأتم :“ و لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي. والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية.“.

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