عبدالرزاق حمدالله يطلب الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي

قالت قناة 24 الرياضية، إن عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي تقدم بطلب لإدارة ناديه بالانتقال إلى نادي الاتحاد.

وغرد حساب القناة عبر تويتر :“تقدم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر بطلب الانتقال لفريق الاتحاد، والإدارة النصراوية تطلب منه خطابا من إدارة الاتحاد بالرغبة بشراء ما تبقى من عقده“.

وكان عبدالرحيم حمدالله، شقيق مهاجم نادي النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله، قد أثار جدلا كبيرا بين جمهور ”العالمي“ بعد نشره تعليقا عبر حسابه على ”إنستغرام“.

شقيق عبدالرزاق حمدالله يثير الجدل بشأن إمكانية رحيل اللاعب عن النصر https://t.co/sBBlWhPaN2 pic.twitter.com/6rACCfXzDi — إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2021

ونشر عبدالرحيم صورة لشقيقه عبر حسابه على إنستغرام، وكتب عليها معلقا: حان الوقت لتجربة جديدة ونجاح جديد في بيئة سليمة، حظا سعيدا يا أخي“.

وأقلق هذا التعليق جماهير النصر، الذين تساءلوا عن السر وراء نشر شقيق اللاعب هذا الأمر في ذلك الوقت، خاصة أن الموسم ما زال في بدايته، ولم تحدث أي مشكلة تغضب اللاعب أو مع الإدارة.

لكن صحيفة ”الرياضية“ قالت إن ”شقيق حمدالله كان وكيلا للمهاجم المغربي، إلا أنه استبدله قبل أشهر بوكيل جديد“.

وافتتح أول أهداف النصر في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ركلة جزاء ضد ضمك، في لقاء انتصر فيه ”العالمي“ بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما يلتقي الفيصلي، الخميس المقبل، في إطار الجولة الثانية.

وانتشرت صور لحمدالله، غاضبًا ومستاءً من قرار المدرب مانو مينيزس، بسبب استبداله، وقد تجمع حوله عناصر الجهاز الفني، ومعهم حسين عبدالغني المدير التنفيذي للفريق لمحاولة تهدئته.

وتعاقد النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع المهاجم الكاميروني أبوبكر فينسينت الذي سجل هو الآخر في شباك ضمك في افتتاح الدوري السعودي.