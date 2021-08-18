رسميا.. نقل دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي على قناة SSC 7 HD

كشفت شركة الرياضة السعودية على أنها ستقوم بنقل دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عبر قناتها ”SSC 7 HD“.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، اليوم الأربعاء: ”تابعوا مباريات دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي بتقنية HD حصريا على قناة SSC 7 HD، وشاهد VIP وجهاز GOBOX“.

تابعوا مباريات دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي بتقنية HD حصرياً على قناة SSC 7 HD، شاهد VIP وجهاز GOBOX pic.twitter.com/G6zutyYlXP — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2021

وتعد قنوات ssc، باقة رياضية جديدة في السعودية، وتحتوي على شراكة بين القنوات الرياضية السعودية، ومجموعة قنوات أم بي سي، وبدأت بالفعل في بث الجولات الأولى من مسابقة الدوري السعودي، ولكن عبر قمر ”عرب سات“ فقط، حيث يمكن مشاهدتها أيضا عبر منصة شاهد على الأجهزة المحمولة.

وسحب مؤخرا قرعة الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

وتضمنت القرعة الأولى تحديد الفريق المضيف لنهائي منطقة الغرب من جولة واحدة، حيث يستضيف المباراة الفائز من مباراة المحرق البحريني والعهد اللبناني، في حين سيكون الفريق الضيف هو الفائز من مباراة الكويت الكويتي والسلط الأردني.

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي يومي 20 و21 سبتمبر القادم، على أن يقام نهائي الغرب يوم 20 أكتوبر.

أما في القرعة الثانية الخاصة بقبل نهائي مناطق القارة، فقد حصل لي مان من هونغ كونغ بطل شرق آسيا على بطاقة التأهل المباشر إلى النهائي، وذلك في أعقاب إلغاء منافسات منطقة آسيان.

وتقام في الدور قبل النهائي مباراة واحدة، يلتقي فيها بطل منطقة وسط آسيا (الفائز من مباراة ناساف الأوزبكي وآهال التركماني)، مع بطل منطقة وسط جنوب آسيا.

ويقام نهائي منطقة وسط آسيا يوم 25 أغسطس، على أن تقام مباراة قبل نهائي مناطق القارة يوم 20 أكتوبر.

ويقام نهائي مناطق القارة يوم 20 أكتوبر، على أن يجري نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم 5 نوفمبر.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إجراء تعديل على الأدوار الإقصائية، من خلال إقامة المواجهات من جولة واحدة، وذلك بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19.

ويحصل الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، هذا العام، على مقعد في الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا.